國民妹妹IU素顏還是美！「7招凍齡牛奶肌」護膚幫手靠它們





南韓人氣女星「IU」出道多年影歌雙棲實力深受肯定，甚至橫掃2025年韓國指標性獎項AAA（ Asia Artist Awards）5項大獎，包括Hot Trend Award、年度演員大賞、Fabulous Award歌手、Legendary Solo、Best Couple（與朴寶劍）。有「國民妹妹」封號的她，凍齡外貌也常成為討論話題，好奇她究竟是如何維持素顏還是好美的「牛奶肌」？趕快一起來看看吧。

IU保養技巧1. 上妝前濕敷與按摩

IU曾分享上妝前，會透過用化妝棉搭配幾滴美容油，以「濕敷」方式進行保養（時間不宜過長，約5分鐘即可，過長可能導致水分流失）、睡前則是濕敷精華液。同時她還會在濕敷時，按摩臉頰刺激臉部穴道，更能增加保養品吸收效果、上妝也較服貼持久。



IU保養技巧2. 洗米水洗臉

IU曾透露每週會用洗米水「洗臉2~3次」去角質和美白：



• 洗米水含有維生素、礦物質的能提供肌膚養分。

• 洗米水的澱粉，能幫助吸油令肌膚感覺細緻滑嫩。



食藥署曾對此提醒，肌膚有傷口別輕易嘗試，以免會有刺激與發炎的狀況發生。此外，使用的米可能殘存農藥，需注意清潔。

國民妹妹IU素顏還是美！「7招凍齡牛奶肌」。圖片來源：IG@dlwlrma

IU保養技巧3. 安瓶也是幫手

在意肌膚保濕的IU，也分享喜歡在精華液步驟之後，加入安瓶幫忙改善撫平臉上細紋。

IU保養技巧4. 保濕噴霧

韓國的乾燥天氣，讓許多明星對於保濕尤其格外注意，IU也不例外，她曾分享會帶著安瓶噴霧隨時補噴，也是避免細紋產生的保養方式（噴霧絲霧狀更能讓肌膚吸收、不易脫妝）。

IU保養技巧5. 防曬不能少

IU外出時，除了保濕噴霧，也少不了帶上「防曬品」這個護膚幫手（隔一段時間補擦，更能保持膚況穩定）。

IU保養技巧6. 盡量素顏

IU因為工作常常需要長時間化妝，所以可以的話，盡可能讓臉部保持「素顏」狀態，讓肌膚可以有更多的休息時間。

IU保養技巧７. 自律飲控

除了外用保養品，自律飲控也是維持透亮肌膚和健康苗條體態重要關鍵。IU愛吃含豐富維他命A、C的「番薯」，能幫助平衡身體酸鹼值，且番薯也含有類似女性賀爾蒙的物質，可以讓皮膚變得更加光滑。



此外，IU會盡量避免攝取甜食及含糖飲料，除了可以讓肌膚保持透亮程度、也能減少脂肪囤積。過量攝取糖分可能危害健康包括：

• 影響身體代謝

• 加速皮膚老化

• 增加長痘痘和粉刺的機率

希望大家能找到適合自己保養的方式，了解自己的膚況和身體狀態，才更能更正確使用對的方式，維持良好膚況與輕盈體態、保護身體健康。

