「國民姐夫」AKIRA 每天用鹽水洗頭超頹廢 自嘲：我怎麼變這樣

【緯來新聞網】「國民姐夫」EXILE 放浪兄弟 AKIRA日前出席《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企劃發表會，邀請多位歷代演出成員同台，AKIRA 回憶當年準備相關戲份前，透露是他的頭髮其實是靠潑鹽水來營造出帶點塵土感的造型，結果在一邊準備的同時，也在心裡不斷對自己發問：「我怎麼會變成這樣？」

SWAY（左起）、青柳翔、AKIRA、吉野北人、藤原樹、平沼紀久等人出席《HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企劃發表會。（LDH愛夢悅提（圖／LDH 愛夢悅提供）

導演平沼紀久也補充，拍攝期間 AKIRA 幾乎每天都以鹽水洗頭後進棚，刻意讓頭髮呈現乾燥、帶塵土感的狀態，貼近角色歷經衝突後的疲態。AKIRA 也回憶，透過這樣的準備方式，能更自然地進入琥珀的心境，情緒也比較不需要刻意鋪陳。 2019 年加入系列的吉野北人坦言，自己原本就是《HiGH&LOW 熱血街頭》的粉絲，如今能站在 AKIRA 飾演的琥珀身邊，反而感到壓力，直言「其實想站到最旁邊」。AKIRA 則笑回，「為了對抗這個『閃亮版 HiGH&LOW』，我才把這些成員帶來。」，SWAY 則自嘲三人屬於「暗黑側」，逗得現場笑聲不斷。



《HiGH&LOW 熱血街頭》自推出以來，已製作 4 部電視劇、7 部電影，並延伸至舞台、音樂與現場演出等形式。隨著 10 週年到來，包括電影系列回顧上映與全夜放映活動，今年將展開為期一整年的紀念計畫。《HiGH&LOW 熱血街頭》電影系列可在Netflix平台觀看。

AKIRA演出《HiGH＆LOW》用鹽水洗頭。（圖／LDH 愛夢悅提供）

《HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》迎接10週年。（圖／LDH 愛夢悅提供）

