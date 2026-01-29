國民姐夫AKIRA自曝為《熱血街頭》潑鹽水洗頭 苦笑問「我怎麼會這樣」

「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」企劃發表會。（LDH愛夢悅提供）

日本男團EXILE放浪兄弟成員AKIRA日前出席「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」企劃發表會，由於此系列迎來10週年，邀請多位歷代演出成員同台，AKIRA回憶當年準備琥珀相關戲份前，透露是他的頭髮其實是靠潑鹽水來營造出帶點塵土感的造型，結果在一邊準備的同時，也在心裡不斷對自己發問：「我怎麼會變成這樣？」

導演平沼紀久也補充，拍攝期間AKIRA幾乎每天都以鹽水洗頭後進棚，刻意讓頭髮呈現乾燥、帶塵土感的狀態，貼近角色歷經衝突後的疲態。平沼形容，那句「你怎麼了，琥珀」不只是戲中的台詞，而是一種貫穿角色的提問。AKIRA也回憶，透過這樣的準備方式，能更自然地進入琥珀的心境，情緒也比較不需要刻意鋪陳。

AKIRA難忘拍攝《HiGH＆LOW 熱血街頭》期間，幾乎每天都以鹽水洗頭後進棚。（LDH愛夢悅提供）

吉野北人2019年加入系列，他坦言，自己原本就是《HiGH＆LOW 熱血街頭》的粉絲，如今能站在AKIRA飾演的琥珀身邊，反而感到壓力，直言「其實想站到最旁邊」，AKIRA則笑回：「為了對抗這個『閃亮版HiGH＆LOW』，我才把這些成員帶來。」SWAY則自嘲三人屬於「暗黑側」，逗得現場笑聲不斷。

AKIRA強調每次站在這樣的場合，都能再次感受到作品的深度與延展性，「能用『Made in LDH』的方式，持續挑戰最前線的娛樂形式，把這個企劃推向下一個階段，是很熱血的一件事。」

《HiGH＆LOW 熱血街頭》自推出以來，已製作4部電視劇、7部電影，並延伸至舞台、音樂與現場演出等形式。隨著 10 週年到來，包括電影系列回顧上映與全夜放映活動，今年將展開為期一整年的紀念計畫，電影系列可在Netflix平台觀看。放浪一族6年一度的祭典Perfect Year可持續關注LDH愛夢悅官方網站與社群專頁。

