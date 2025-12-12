國民媽媽林美秀化身愛心大使！ 呼籲社會援助一萬四千個弱勢家庭





愛心大使林美秀日前隨創世護理師到宅服務，親眼見到服務對象陳太太多年來如一日、無微不至地照護臥床的先生，深受感動。

感同身受： 林美秀分享自己也曾是照顧者，能體會孤立無援的感覺，深知家屬是全年無休，沒有喘息空間，生活壓力沉重且常伴隨孤單。

暖心圍爐： 林美秀與陳先生夫婦提前圍爐，品嘗今年年禮的七道應景佳餚（包括開運好食雞、御品佛跳牆等）。她更親自餵陳先生品嚐年夜飯滋味，場面十分溫馨，這一餐帶給弱勢家庭的不只是吃飽，更是一份被記得的溫暖。

經費僅達四成：創世堅持服務不中斷，守護最底層殘老窮

創世基金會表示，今年受到天災與景氣的雙重衝擊，整體捐款較往年顯著下滑，距離活動剩一個多月，目前經費僅達四成。儘管環境艱困，創世仍堅持服務不中斷，與華山、人安基金會策略聯盟，持續辦理「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」。

廣告 廣告

服務對象： 活動預計於115年2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全台近 14,000位 植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中。

守護希望： 創世期盼讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯，在冷冽寒冬中感受到溫暖與希望。

創世基金會邀請社會大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」如陣陣暖流，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。愛心專線：03-3397826 分機9（吃飽小組）。

更多新聞推薦

● 東北季風影響 迎風面天氣濕涼、中南部日夜溫差大