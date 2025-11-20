「國民媽媽」守寡50年 意外回春心動振永
改編自同名經典電影的韓劇《回到20歲》，由「實力派男星」振永、《黑暗榮耀》有「小宋慧喬」之稱的鄭知蘇以及「國民媽媽」金海淑領銜主演，該劇講述七旬老奶奶「吳末順」搭上一台神秘計程車，竟意外回春變成20歲少女「吳杜莉」，讓她趁機重拾年輕時的歌手夢想，也因此遇上音樂製作人「丹尼爾」，更體驗了過去五十年的寡婦生活中沒能感受到的怦然心動。該劇原著電影過去在韓國上映時票房亮眼，創下佳績，陸續更被越南、日本、泰國等國翻拍，而此次韓國以電視劇改編重現，不僅保留原著精彩的劇情，更增添許多戲劇元素，像是韓國的偶像生活秘辛、一人分飾兩角等。
振永時隔十年接拍《回到20歲》竟成男主角。（圖／中天娛樂台提供）
偶像男團B1A4出身的振永，近年來成功轉型為演員，挑戰多種類型的戲劇，其實早在十年前他就曾參與《回到20歲》的電影版，只是當初他在電影是飾演奶奶「吳末順」的孫子，而此次他在電視劇則是擔綱男主角，成為奶奶「吳末順」回春後的戀愛對象，對於時隔十年接演翻拍的電視劇，振永表示相當榮幸，「同時也覺得時光過得好快，認為電視劇詮釋出電影沒拍出的細節」，但他坦言當初在接這部作品時相當猶豫，「我知道自己會被拿來和別人比較，所以很忐忑」，最終仍選擇接下挑戰，當被問及如果能回春的話，最想做什麼，振永表示還是會與過去的自己做一樣的選擇，「因為真的很想當歌手，無法忘記自己一步一步努力過來的那份喜悅感」，言談中流露他對音樂的熱愛。
鄭知蘇談及《回到20歲》與振永吻戲難度大。（圖／中天娛樂台提供）
而此次振永在《回到20歲》與鄭知蘇所飾演外表只有20歲，內心卻70歲的「吳杜莉」有感情戲，他表示這對他來說是一大困難，「一開始真的很難，因為她（吳杜莉）的臉看起來就是知蘇的年紀，但實際上她不是那個年紀。後來我決定裝作完全不認識她，我覺得如果我一直想著這些，演起來就太難了，所以我盡量不去想」。而鄭知蘇同樣對《回到20歲》中的角色設定感到挑戰很大，尤其在拍攝吻戲時，「對於劇中要呈現親親還是接吻苦惱了很久，最後更拍了很多種版本」，可能因為兩人都知道女主角是20歲外表、70歲心靈，「跟振永的吻戲不像以往愛情劇有男女主角間的化學效應」。
鄭知蘇《回到20歲》成20歲外表的七旬嬤。（圖／中天娛樂台提供）
鄭知蘇對於要詮釋內心有著老靈魂的角色，加上奶奶「吳末順」又是金海淑飾演，讓她更加緊張，卻沒想到身為大前輩的金海淑會主動親近、照顧她，「金海淑前輩給我滿滿的鼓勵，還主動給我聯絡方式，並且說『有需要可以打給我』，兩人一起吃飯時，前輩也分享很多小祕訣」，點點滴滴都讓她相當感動，金海淑提到鄭知蘇時則打趣地說，「演技固然重要，但我覺得外表也很重要。當初聽說鄭知蘇要演我的角色時，我覺得我們倆在契合度上可能不太搭，我覺得鄭知蘇太漂亮了，反而會成為這部劇的障礙」，對於後輩不吝讚美。
【更多東森娛樂報導】
●《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知
●李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲
●男星拍攝中突昏迷送醫！搶救20分鐘「壓斷肋骨」曝最新病況
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
玄彬、孫藝珍勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 6 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 16 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前