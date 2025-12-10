「國民媽媽」林美秀親餵年夜飯送暖 淚談照護心酸：體會孤立無援的感覺

愛心大使林美秀與個案陳先生、家屬及創世一同圍爐年夜飯。創世基金會提供

「國民媽媽」林美秀擔任創世基金會「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」愛心大使，與服務對象陳先生及太太提前圍爐，同時呼籲社會大眾一人一力，讓愛奔騰，將溫暖與祝福送進每位弱勢心中。

林美秀在現場親自餵陳先生品嚐年夜飯滋味，與這對承受重擔的夫妻提前圍爐，品嘗今年年禮的七道應景佳餚，包括開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯等熱騰騰菜餚，帶來濃濃的年節暖意。這一餐帶給弱勢家庭的不只是吃飽，更是一份被記得的溫暖。

曾是照顧者感同身受 林美秀：照顧是全年無休的漫長艱辛之路

林美秀分享自己也曾是照顧者，以前父親生病時，母親身體也不好，當時不曉得有什麼資源可求助，只能獨自摸索，所以能夠體會孤立無援的感覺。

她日前隨創世護理師到宅服務，親眼見到服務對象陳先生的太太多年如一日的照護日常。陳先生七年前中風臥床，原本備受呵護的陳太太，毅然扛起照護責任，努力學習翻身、拍背、抽痰等技巧，甚至考取居服員證照，將先生照顧得無微不至，讓林美秀深受感動也充滿不捨。

林美秀強調，照顧是一條艱辛漫長的路，家屬是全年無休，沒有喘息的空間，生活常伴隨孤單無助。她呼籲大家多付出一點關心，他們就多一份力量，並送上暖心手作小禮，祝福陳先生和太太平安過好年。

愛心大使林美秀親自餵個案陳先生，也希望社會大眾能捐助今年活動。創世基金會提供

創世基金會經費僅達四成 呼籲認助年禮紅包

創世基金會表示，今年受到天災與景氣的雙重衝擊，可感受到弱勢生活格外辛苦。即使環境艱困，整體捐款較往年顯著下滑，距離活動剩一個多月，目前經費僅達四成，但創世仍堅持服務不中斷。

創世基金會與華山、人安基金會策略聯盟，將持續辦理「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」活動，活動預計於115年2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全台近14,000位植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中。創世基金會邀請社會大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」如陣陣暖流，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。愛心專線：03-3397826 分機9（吃飽小組）。



