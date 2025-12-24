國民帳戶5萬元催生 學者直言緩不濟急

為了提高生育率，在野黨擬推動「國民帳戶」。民進黨立委郭國文（中）24日則提出「轉大人ETF」方案。（范揚光攝）

為了提高生育率，在野黨立委擬推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶存入5萬元，並開放家長提撥操作，孩子滿18歲就可領回。不過，學者認為，大部分的生育支出在18歲以前，小孩成年後才可提領，無法解決家長燃眉之急，催生效果低，建議還需提升公共托育服務、友善職場等其他支持，才能解決少子女化問題。

台北大學社工系教授陳芬苓說，小孩18歲以前花費很多，18歲後才能領出，無法解決父母燃眉之急，也可能降低其提撥意願，若國民帳戶的作用只是強迫父母親為小孩儲蓄，也無法達到鼓勵生育目的。此外，領出的費用能否真正用在孩童身上，也要打上問號。

她表示，在新加坡每胎出生政府給1.1萬元，之後每月5000元，第3胎出生給1.3萬元，之後每月1萬元，媽媽額外獲得5000元，國民帳戶若要達到激勵生育的效果，應是生愈多胎，政府存的金額加倍，且不應18歲後才能領出，需更彈性化，也應指定用途，確保存款用在小孩身上，還需搭配彈性工時、托育、賦稅支持等配套，才能解決少子女化問題。

台大國發所兼任副教授辛炳隆也說，生兒育女的成本集中在小孩18歲之前，若夫婦因經濟問題不想生，還要再提撥金額，18歲後才能提領，緩不濟急，若要使該族群願意生，需要提供更多補助，但不一定要給錢，例如家庭生愈多胎，可優先取得入住社宅資格，也是一個方式。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶則指出，根據中研院經濟所研究，若要以金錢鼓勵生育，每胎500萬元才有效果，若只存入5萬元進帳戶，不會提升生育意願，只能稍微減輕經濟負擔。他也建議，致力提升職場友善度、公共托育服務，使家長在家庭與工作取得平衡，才能讓他們敢多生小孩。