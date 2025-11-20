國民年金保費將調漲！270萬人受影響，每月最高多繳「這金額」

面對物價持續上漲，政府為維護民眾基本生活保障，國民年金保險制度啟動調整機制。衛生福利部根據消費者物價指數累計成長率達6.79％，宣布自2026/1/1起調整國保月投保金額，從現行19,761元提高至21,103元，屆時約270萬人受影響。

國民年金保費調升

衛生福利部於12日公布這項調整決定，根據統計，自2022年10月至2025年９月，消費者物價指數累計成長率達6.79%，依據國民年金法第11條規定，當消費者物價指數累計成長率達5%時，即須依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額。

各項給付金額也提升

隨著月投保金額調整，國保各項給付也相應調高。生育給付從39,522元調升至42,206元，增加2,684元；喪葬給付則從98,805元調升至105,515元，增加6,710元。對於年滿65歲且具備15年國保年資的民眾，若選擇A式老年年金給付，每月可領取6,107元，較原先金額有所提升，有助於強化退休後的基本經濟安全保障。

每月自付保費增加43～84元

保險費方面，由於政府依據被保險人身分提供40%至100%的保費補助，每人每月自付保費僅增加43元至84元。相對地，政府補助保費則增加57元至141元。此次調整預計每年增加約37.5億元的保費收入，全數納入國保基金，作為未來保險給付之用，確保國保基金長期財務健全。

國民年金新制繳費時程

衛福部提醒，新制實施後，2025年１月至２月份的保費繳款單將於2025年３月底前寄發，被保險人須於同年４月底前完成繳納。若民眾無力繳納保險費，可儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。如有相關疑問，可撥打勞保局國民年金諮詢專線（02）2396－1266轉6066洽詢。

▲生育、喪葬、老人年金等給付金額也會調高。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

衛福部

網址：https://www.mohw.gov.tw/cp-7172-84487-1.html

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章