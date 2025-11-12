國民年金保費明年元旦調漲！每月多付48至84元 「2類人」不受影響

衛生福利部今（12）日宣布，由於消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，依法必須調漲國民年金保險的月投保金額，自明年（2026）1月1日起，將由現行新台幣1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等。不過，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。

依照現行《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，只要中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5%時，即應依該成長率調整保險費率。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保的月投保金額自2023年起為1萬9761元，不過，2022年10月至114年9月為止，CPI累計成長率已經達到6.79％，依法明年必須配合調漲保費，調整至2萬1103元。

國民年金保費調整影響百萬人 衛福部：低收入戶、重度以上身心障礙者不受影響

陳真慧說，目前國保的被保險人人數約290多萬人，由於政府會依被保險人身分補助40%至100%的國保保費，其中低收入戶及重度以上身心障礙者完全不受影響，仍由政府全額補助保費，因此，保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。

衛福部精算下來，陳真慧說，每人每月自付保費明年將小幅增加，範圍在43元至84元之間，同時政府也會相對增加補助57元至141元。每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部指出，2026年投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元。

衛福部提醒，新制上路後，2026年1~2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。

