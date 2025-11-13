國民年金保費 明年要漲價 270萬人受影響





衛生福利部昨（12）日宣布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險（簡稱國保）月投保金額，將自115年1月1日起由現行的19,761元上調至21,103元，影響全國約270萬名被保險人。

此次調整同步帶動各項給付金額上漲，政府補助保費同步增加，生育給付將由39,522元調升至42,206元，喪葬給付由98,805元調高至105,515元。若年滿65歲、具15年保險年資者，A式老年年金給付將達每月6,107元，有助提升民眾基本生活保障。低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。

衛福部指出，保費增加後，每人每月自付金額約多43至84元，但因政府依被保險人身分補助40%至100%的保費，補助金額也將同步增加57至141元。預估全年將為國保基金挹注約37.5億元，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部提醒，新制上路後，115年1至2月保費繳款單將於115年3月底前寄發，民眾須於同年4月底前繳納。如有繳費困難者，可向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶，或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比例。相關疑問可洽勞保局國民年金諮詢專線（02）2396-1266轉6066。

