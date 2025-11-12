國民年金保險微幅調整！270萬人受影響 待業族每月最高多繳84元

國民年金保險保費微幅調整影響270萬人，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響。衛福部外觀照。游騰傑攝



衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9,761元調為2萬1,103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。

衛福部指出，國民年金保險各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國民年金保險月投保金額與各項給付金額同時調升。

廣告 廣告

衛福部表示，國民年金保險月投保金額自112年起為1萬9,761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此明年1月1日起，依法將調整為2萬1,103元。明年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9,522元調升為4萬2,206元、喪葬給付由9萬8,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國民年金保險年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國民年金保險民眾之基本經濟安全保障。

至於保險費增加情形，衛福部表示，由於政府會依被保險人身分補助40％至100%的國民年金保險保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國民年金保險基金。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，目前國民年金保險的被保險人約有290多萬人。她指出，保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。

更多太報報導

為財劃法解套！綠營提案345億這樣用 補足國保年金、坐月子津貼、勞退自提獎勵

川普宣布對「不在美國拍攝的電影」課徵100%關稅 外國家具也要課重稅

槍殺美保守派網紅兇手落網 家屬揭動機