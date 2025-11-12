國民年金保險微幅調整！270萬人受影響 待業族每月最高多繳84元
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9,761元調為2萬1,103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。
衛福部指出，國民年金保險各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國民年金保險月投保金額與各項給付金額同時調升。
衛福部表示，國民年金保險月投保金額自112年起為1萬9,761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此明年1月1日起，依法將調整為2萬1,103元。明年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9,522元調升為4萬2,206元、喪葬給付由9萬8,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國民年金保險年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國民年金保險民眾之基本經濟安全保障。
至於保險費增加情形，衛福部表示，由於政府會依被保險人身分補助40％至100%的國民年金保險保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國民年金保險基金。
衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，目前國民年金保險的被保險人約有290多萬人。她指出，保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。
更多太報報導
為財劃法解套！綠營提案345億這樣用 補足國保年金、坐月子津貼、勞退自提獎勵
川普宣布對「不在美國拍攝的電影」課徵100%關稅 外國家具也要課重稅
槍殺美保守派網紅兇手落網 家屬揭動機
其他人也在看
國民年金明年起調漲！每月最高多繳84元
[NOWnews今日新聞]衛福部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9761元調為...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
國保保額明年調升至2.1萬！生育補助漲到4.2萬、喪葬給付破10萬
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，115年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 15 小時前
國保明年漲 影響270萬人 每月最多增84元
國民年金保費將調漲！衛福部公布消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年元旦起，國民年金保險月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 5 小時前
國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人
衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）...聯合新聞網 ・ 11 小時前
《金融》影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
【時報-台北電】國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。 國保各項給付以月投保金額為計算基礎，依照國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額，與各項給付金額同時調升。 衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法調整為2萬1103元。 全台國民年金被保險人約290萬人，陳真慧說明，政府會依被保險人身分補助40～100％國保保費，因此投保金額調整後，每人每月自付保費，將微幅增加43元至84元，影響人數約270萬人，低收入戶及重度身心障礙者不受影響。同時，政府補助保費也相對增加57元至141元。 陳真慧指出，國民年金各項給付金額也連動調高，包括老年年金、身心時報資訊 ・ 15 小時前
國民年金保險月投保金額 明年依法調整為21,103元
衛生福利部今天（12日）公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，115年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
國民年金保費明年元旦調漲！每月多付48至84元 「2類人」不受影響
衛生福利部今（12）日宣布，由於消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，依法必須調漲國民年金保險的月投保金額，自明年（2026）1月1日起，將由現行新台幣1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等。不過，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。依照現行《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水......風傳媒 ・ 12 小時前
國民年金要漲價了！明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部宣布，自2025年1月1日起，國民年金保險月投保金額將從現行的19,761元調升為21,103元，調幅6.79%，主要因111年10月至114年9月的CPI累計成長率達6.79%。依國民年金法規定，當CPI成長率超過5%時，投保金額及相關給付須同步調整。中天新聞網 ・ 5 小時前
英特爾代工營收「是台積電的千分之1」 外媒揭陳立武梭哈了：這製程決定存亡
相對於「護國神山」台積電業績不斷創高，英特爾（Intel）近年致力於重振疲弱的晶圓代工業務，但仍未見成效，科技媒體《Wccftech》報導指出，英特爾晶圓代工今年表現疲軟，連要達到損益平衡的目標都遙不可及，營收僅約1.2億美元，是台積電的1000分之1。報導表示，英特爾在執行長陳立武的改革之下，內部進行了大刀闊斧的調整，雖然這顯示管理層對於轉型仍抱有樂觀態度......風傳媒 ・ 1 天前
國保月保額 明年調漲
衛生福利部昨（十二）日公布，一一一年十月至一一四年九月消費者物價指數（CPI）累計成長率六‧七九％，依法調整國民年金保險的月投保金額，一一五年一月一日起，將由現行一萬九七六一元調為二萬一一○三元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第十一條規定，當CPI累計成長率達五％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。衛福部表示，國保月投保金額自一一二年起為一萬九七六一元，查一一一年十月至一一四年九月CPI累計成長率達六‧七九％，因此一一五年一月一日起，依法將調 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
國民年金明年上調保費！每月最高多繳84元 270萬人受影響
國保各項給付以月投保金額為計算基礎，依照國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額，與各項給付金額同時調升。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月...CTWANT ・ 12 小時前
北市解約T17、T18報告案無異議通過 輝達要出14.41億元
台北市政府與新光人壽解約T17、T18，金額共44.3億元，報告案今（12日）送議會備查，台北市副市長李四川也出席報告指出，除了市府已收的權利金之外，新壽成本部分約14.41億元，這部分輝達願意概括承受，將納入未來予輝達議約；而未來專案設定地上權予輝達，權利金應不超過125億元。自由時報 ・ 17 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賺爛！普發金變發財金 6大投信銀行利多大方送
隨著政府普發1萬元現金正式入帳，市場不只迎來一波消費熱潮，也點燃民眾對理財投資的熱情。多家投信與銀行業者紛紛端出加碼方案，從手續費優惠、定期定額策略到ETF組合建議，甚至搭配現金抽獎與商品禮券，讓這筆資金從短線消費變身為長線資產。若懂得善用，這筆「全民紅包」將不只是一次性補貼，而是資產翻倍的啟動資金。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
270萬人受影響！國民年金投保額上調1342元 明年「多繳金額」試算曝光
國民年金收繳率近年多在5成以下，不少民眾都有「不繳費會怎麼樣」的疑問，但如今國民年金保險費要調漲了。衛生福利部（衛福部）今（12）日公布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險（國保）的月投保金額，自明年起將由現行的1萬9761元調為2萬1103元，預估影響人數約為270萬人。但衛福部強調，各項給......風傳媒 ・ 12 小時前
蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其...匯流新聞網 ・ 14 小時前
驚！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰3萬！
台灣證券交易所對隴華電子股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
《娛樂世界》吳宗憲羅志祥 鄰居兼球友私交好
【時報-台北電】「綜藝天王」吳宗憲12日與咻比嘟華成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥（小豬）、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》。吳宗憲昨表示，和羅志祥原本就有私交：「我們有非常多的交集，生活上也會聊聊天，後來也開始一起打球。」且他們以前還是鄰居，開心祝福小豬的節目收視率長紅。 范姜彥豐日前在社群踢爆老婆粿粿與邱勝翊（王子）有不當的男女關係，三方已走上法院。吳宗憲昨表示自己看多了，「不知道我是否有看到未來的能力，以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，男生會賠500萬，女生賠700萬，房子已經出了4、500萬，那就是給男方，淨身出戶」。 吳宗憲強調，他對這段「3人關係」都抱持關心態度，認為粿粿、王子之後要翻身的機會不大，「人設崩壞基本上很難了，一般可能要3、5年後才有可能，所以人跟人之間要有邊界感」。 馬來西亞歌手黃明志近日捲入與台灣網紅謝侑芯的命案，吳宗憲昨遺憾透露，他在事發前才與黃明志、謝侑芯一同拍廣告，「我心裡滿難過的」。 據悉，該廣告不是台灣的廣告，而是由黃明志擔任導演，「他們去馬來西亞前，我們剛好一起拍廣告，女生就坐在我旁邊，胸部很大的那位女生，當時還不知道名字，後時報資訊 ・ 1 小時前
國保保費2026年調漲 每人每月多繳43~84元
國民年金保險費將於明年元旦起調升，預估全國約有270萬人受影響(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 5 小時前