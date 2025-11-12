國民年金保險月投保金額 明年依法調整為21,103元
衛生福利部今天（12日）公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，115年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。
衛福部表示，國保月投保金額自112年起為19,761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法將調整為21,103元。115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民眾的基本經濟安全保障。
至於保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％至100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。
衛福部提醒，新制上路後，115年1-2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。
