國民年金保險自115年1月1日起月投保金額由19,761元調整為21,103元

（生活中心／綜合報導）依衛生福利部114年11月12日公告，國民年金保險月投保金額自115年1月1日起由新臺幣（以下同）19,761元調整為21,103元。一般被保險人應負擔保險費每人每月增加84元，至中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者應負擔保險費每人每月將增加43元至63元；政府補助被保險人的保險費，也相對增加57元至98元不等，低收入戶及重度以上身心障礙者每人每月政府補助保險費則增加141元。由於國民年金保險費繳款單是2個月寄發1次，115年1月及2月調高後的保險費繳款單，勞保局將於115年3月底寄發。

圖／勞動部勞工保險局 提供

如被保險人家庭總收入較低，可向戶籍所在地縣（市）政府或公所申請「所得未達一定標準」資格認定；經審查符合資格者，可自申請當月起提高政府補助保險費的比率，減輕經濟負擔。

對於已經按月領取國保年金者，因現行規定當月年金在次月底入帳，所以勞保局會在115年2月底時，將115年1月份調高後的年金匯入請領人帳戶。領取老年年金給付者，如以15年年資計算，A式每月可多領取131元、B式每月可多領262元。年資愈長，給付額度增加愈多。

此外，國保被保險人如於115年1月1日以後分娩請領生育給付，因月投保金額調高，生育給付由每胎39,522元調升為42,206元，每胎可多領取2,684元，雙胞胎以上按比例增給，增加金額更多；如被保險人在115年1月1日以後於國保加保期間身故，其喪葬給付也會因月投保金額調高，由98,805元調升為105,515元，較原給付標準總額增加6,710元。

至於符合老年基本保證年金或原住民給付（每月4,049元）、身心障礙基本保證年金（每月5,437元）請領資格者，因該3項給付是屬於定額給付，並非依月投保金額計算，所以給付金額不會調高；另外，正按基本保障金額領取身心障礙年金（每月5,437元）或遺屬年金（每月4,049元）者，如給付金額依調整之月投保金額計算後，仍低於基本保障金額時，即仍以基本保障金額發給。（廣告）

