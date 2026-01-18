國民年金值不值得？接案族沒勞保陷兩難 網：不繳老了只能靠自己

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

國民年金到底該不該繳？一名自由接案的網友近日發文坦言，自己又收到國民年金繳費單，看著每月一千多元的金額「說多不多、說少也不少」，加上收入不穩、偶爾甚至整個月沒工作，讓她陷入兩難，「繳了覺得壓力、沒繳又怕老了什麼保障都沒有」，卡關很久仍下不了決定。

國民年金到底該不該繳？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard以「國民年金到底該不該繳？」為題發文表示，自己因為是自由接案，收入時高時低，並沒有固定受雇，因此也沒有勞保保障。她坦言，平常除了要負擔生活費、存錢，還得預留突發支出，每月再多繳這筆國民年金，雖然不至於立刻破產，但就是會讓人猶豫。

廣告 廣告

她表示，如果把這筆錢拿去投資或存起來，或許比繳國民年金更有彈性，但又怕多年後回頭看，「才發現自己什麼保障都沒有...」。她也好奇，大家是否都有乖乖繳國民年金？是當作基本保險，還是覺得不划算乾脆不繳？「如果沒繳，之後真的會後悔嗎？」希望不同年齡層、不同收入狀況的人能分享經驗。

貼文曝光後立刻引發網友熱烈討論，「相信政府再考慮繳，我個人是不相信啦來，我覺得政府沒信用，要不是政府強制每個月扣我勞保勞退，我倒是很想換成現金給我」、「不管是勞保、國保，除了很基本的保障外，都是希望累積一定年資後，能在退休後有月退可領；不繳當然可以，但是退休後就要完全靠自己了」、「如果現在收入真的不穩，我覺得先不繳也不是罪，重點是之後狀況好一點要記得回來補留條後路」。

更多FTNN新聞網報導

造福全台3.4萬病友！健保今年起推動3大給付方案 合計挹注3.7億

等不到救命藥！逾2千名罕病患者病逝 罕病基金會點出「18億」預算缺口盼健保署正視事實

捷運三鶯線測試噪音太吵！還未通車先惹民怨 捷運局研擬2改善方案

