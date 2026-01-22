國民年金升級！政院拍板提高給付金額、放寬排富標準 估176萬人受惠

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

為了讓國保給付更貼近生活水準，行政院今（22）日拍板修正「國民年金法」部分條文，後續將送立院審議。其中，有3大修正重點，包括：第一、調高最低給付的基本數額，由每月4049元調升為5000元；第二、新增隨同CPI3%調整配套；第三、放寬排富標準。預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部表示，早在101年時候，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動之定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在113 年調整。考量原定最低給付之基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需。此外，相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦18年以來也未曾調整，與當前經濟環境及資產水準顯有落差。

衛福部指出，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法。計有三大調整方案，包括「給付基本數額」由現行每月4049元直接調高為5000元（身障為6715元）、「新增CPI成長率達3%」隨即調整的配套，同時「放寬排富標準」，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。

衛福部進一步補充，本次國民年金修法重點包括：一、修正基本數額及增訂CPI3%期中檢討配套；二、修正排富標準及建立調整機制；三、修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。

