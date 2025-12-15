國民年金擴增電子支付繳款 街口、LINE Pay Money均上線

〔記者李靚慧／台北報導〕勞保局為提升民眾繳費的便利性，持續擴增國民年金電子帳單的繳費方式，除了傳統的轉帳代繳、金融機構網路繳費，各類行動支付也陸續納入，特別是近來競爭激烈的行動支付服務，目前各大電支品牌如一卡通iPASS MONEY、全支付、icash Pay、歐付寶均可使用，用戶數破70萬的街口電支正式加入，LINE Pay甫於12月3日才提供服務的新電支「LINE Pay Money」，也已可繳納國民年金帳單。

勞動部勞保局指出，為方便國人繳交國民年金保費，全面升級國民年金電子帳單服務，導入「三大貼心新功能」，升級後的新版電子帳單，民眾可直接複製電子帳單內的銷帳編號或三段條碼，將編號快速貼入行動繳費頁面或 App 中，避免輸入錯誤及縮短操作時間。

其次，新增「行動繳款單」功能，只要在超商開啟手機中的電子帳單，直接掃描條碼即可完成繳費，或直接點選電子帳單內「全國繳費網」專屬連結，進入繳費平台，快速完成線上付款。

有鑑於行動支付使用人數持續增加，勞保局也在既有的轉帳代繳、各金融機構網路繳費等管道外，陸續擴增各類行動支付，例如使用網銀的民眾，可掃描台灣 Pay的繳費QR Code繳費。各大電支品牌，一卡通iPASS MONEY、全支付、icash Pay、歐付寶均已上線，近期勞保局更新增「街口支付」繳費管道。

特別是LINE Pay甫於12月3日正式提供服務的新電支「LINE Pay Money」，各項生活繳費項目中，也有國民年金帳單。LINE Pay 表示，LINE Pay用戶開通成為「LINE Pay Money」會員後，即可透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用，包含國民年金在內的各項稅款與公用事業，只要有顯示的服務項目都已可繳納。

