國民年金新制！最高領6715元 「1疏忽」權益恐歸零

行政院會於22日正式通過「國民年金法」部分條文修正草案，請領方式及注意事項一次看。（示意圖／東森新聞）





行政院會於22日正式通過「國民年金法」部分條文修正草案，老年年金調高至5000元，身障年金保底則提高至6715元，以下請領方式及注意事項一次看！

行政院公告指出，老年年金、遺屬年金及原民給付將上調為每月5000元，身心障礙年金則上調為每月6715元，成長幅度達23.5%，本次修正並放寬不動產及所得門檻，新增調整後2年物價指數成長率達3%即行調整，並刪除強制配偶代繳保費及處罰的規定。

國民年金請領方式

民眾須年滿65歲方可請領，申請時需備妥身分證影本、本人存摺封面影本及個人印章至勞保局辦理，亦可郵寄紙本資料或透過「勞保局e化服務系統」線上申請，經審核通過後，年金將於每個月最後一個工作日匯入指定帳戶，勞保局通常會在申請人年滿65歲的前一個月寄發通知書。

廣告 廣告

此外，應檢查近10年內是否有保費欠繳紀錄，由於國保給付分為A、B兩式，若要領取每月5000元的優渥保底，前提是不能有嚴重的欠費，只要補清10年內的差額，就能換取長久的經濟保障；其次，新制排富門檻已放寬至1025萬元，過去因房產價值超標而無法請領的民眾，現在應重新檢視資格；最後，政府發放年金並非自動匯入，民眾需在滿65歲前留意勞保局的掛號信件，並主動備妥身分證、存摺影本及印章向勞保局提出申請。

國民年金注意事項

申請人若放任保費欠繳超過10年，將導致該段年資永久作廢且無法補救，不僅會使領取資格縮水，更會被禁止選擇優渥的A式保底方案，只能領取金額較低的B式給付，每月領取金額可能落差超過3000元，換算下來一輩子領到的總額將縮水數十萬元，民眾切莫因一時疏忽讓權益歸零。

更多東森新聞報導

澎湖白沙加碼普發一萬！明起發放 資格一次看

快曬棉被！下週一高溫26度 這天再轉冷

ESG從加分題變必修課 桃園攜手企業打造永續宜居城市

