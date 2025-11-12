國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人

衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）的月投保金額，明年元旦起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響。

衛福部預估目前整體國保被保險人數為290萬人，排除低收入、重度身障者，若保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際，仍可獲得保障，依「國民年金法」第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

陳真慧說，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此明年1月1日起，依法將調整為2萬1103元。

陳真慧指出，明年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元，有利國保民眾的基本經濟安全保障。

至於，保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％至100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部提醒，新制上路後，明年一至二月的保費繳款單，將於明年三月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請盡速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。如有疑問可撥打勞保局國民年金諮詢專線02-23961266轉6066。

