國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人
衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）的月投保金額，明年元旦起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響。
衛福部預估目前整體國保被保險人數為290萬人，排除低收入、重度身障者，若保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。
衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際，仍可獲得保障，依「國民年金法」第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。
陳真慧說，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此明年1月1日起，依法將調整為2萬1103元。
陳真慧指出，明年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元，有利國保民眾的基本經濟安全保障。
至於，保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％至100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。
衛福部提醒，新制上路後，明年一至二月的保費繳款單，將於明年三月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請盡速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。如有疑問可撥打勞保局國民年金諮詢專線02-23961266轉6066。
更多udn報導
宜蘭淹水護理師急上班救人 爸推竹筏｢連人帶車｣護送女兒
貓奴夢幻車牌決標 ｢CAT-8888｣57.6萬標出 前3名價格曝
白衣天使變死神！護理師圖上班清閒｢打鎮定劑害死10人｣
獨／｢飛鷹三姝｣合體缺1姝 方文琳、裘海正貼臉｢偷聊男友｣
其他人也在看
國保保額明年調升至2.1萬！生育補助漲到4.2萬、喪葬給付破10萬
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，115年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
國保月保額 明年調漲
衛生福利部昨（十二）日公布，一一一年十月至一一四年九月消費者物價指數（CPI）累計成長率六‧七九％，依法調整國民年金保險的月投保金額，一一五年一月一日起，將由現行一萬九七六一元調為二萬一一○三元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第十一條規定，當CPI累計成長率達五％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。衛福部表示，國保月投保金額自一一二年起為一萬九七六一元，查一一一年十月至一一四年九月CPI累計成長率達六‧七九％，因此一一五年一月一日起，依法將調 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
國民年金保險月投保金額 明年依法調整為21,103元
衛生福利部今天（12日）公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，115年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
國民年金要漲價了！明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部宣布，自2025年1月1日起，國民年金保險月投保金額將從現行的19,761元調升為21,103元，調幅6.79%，主要因111年10月至114年9月的CPI累計成長率達6.79%。依國民年金法規定，當CPI成長率超過5%時，投保金額及相關給付須同步調整。中天新聞網 ・ 5 小時前
國民年金保險微幅調整！270萬人受影響 待業族每月最高多繳84元
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9,761元調為2萬1,103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。太報 ・ 15 小時前
國民年金明年起調漲！每月最高多繳84元
[NOWnews今日新聞]衛福部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9761元調為...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
270萬人受影響！國民年金投保額上調1342元 明年「多繳金額」試算曝光
國民年金收繳率近年多在5成以下，不少民眾都有「不繳費會怎麼樣」的疑問，但如今國民年金保險費要調漲了。衛生福利部（衛福部）今（12）日公布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險（國保）的月投保金額，自明年起將由現行的1萬9761元調為2萬1103元，預估影響人數約為270萬人。但衛福部強調，各項給......風傳媒 ・ 12 小時前
國民年金明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部12日宣布，因111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率達6.79％，國民年金保險月投保金額將從明年元旦起，由現行19,761元調整為21,103元，各項給付金額同步上調；因政府補助國保保費40％至100%，每人每月自付僅增加43至84元，全年約增37.5億元，將全數納入國保基金，維持財務自給與長期健全。中時財經即時 ・ 14 小時前
國民年金保費明年元旦調漲！每月多付48至84元 「2類人」不受影響
衛生福利部今（12）日宣布，由於消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，依法必須調漲國民年金保險的月投保金額，自明年（2026）1月1日起，將由現行新台幣1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等。不過，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。依照現行《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水......風傳媒 ・ 11 小時前
影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 15 小時前
蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其...匯流新聞網 ・ 14 小時前
衛福部補充保費改革符合「股市禿鷹」？ 彭金隆：還不致於
立委林德福問及，衛福部將租金、利息與股利所得課徵2.11％補充保費將改革為年結算制，後行政院出面滅火，但已經造成市場衝擊，是不是符合「股市禿鷹」。金管會主委彭金隆回應，股市禿鷹有非常嚴格的條件，應該還不致於。中時財經即時 ・ 23 小時前
停砍公教年金吵翻，一般勞工呢？未滿65歲領老年給付能加國保嗎 勞保局給解答
台灣邁入超高齡化社會，近來停砍軍公教年金（所得替代率）等年改議題，再次成為政壇攻防及社會焦點，在國會人數優勢下，在野藍白力拚「停砍年金案」下（12）月底院會三讀；另一方面，退休保障相關議題同樣備受一般勞工關注。勞工保險局（勞保局）今（11）日在臉書針對「請領勞保老年給付後，還可以再加入國保嗎？」做出解答；此外，勞保局在網站中，也針對國民年金納保資格詳細資訊做......風傳媒 ・ 1 天前
國保明年調漲 影響270萬人
衛福部昨（12）日宣布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金...聯合新聞網 ・ 2 小時前
雙十一AREA 02二手精品安心購買氣夯
AREA 02 打造安心議價體驗，二手精品雙十一買氣夯。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
國民年金月投保金額要漲了！ 衛福部：明年元旦起調升至21103元
行政院衛生福利部今（12）日公布，由於111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，因此自明（115）年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。衛福部社會保險司表示，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。社保司指出，國保月投保金額自112年起為19,761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法將調整為21,103元。社保司說明，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民台灣好新聞 ・ 11 小時前
58歲江國賓切除口腔腫瘤4個月現況曝光 感嘆健康重要性！學會放慢腳步
58歲的江國賓今年7月發現口腔內長出一顆小肉瘤，最後確診是良性腫瘤，經切除與清創後無大礙，但也有感健康重要性，接下保健食品代言，還親自到苗栗山區「考察」。鏡報 ・ 1 天前
新北刑大打詐 溯源黑幫勾結律師洗錢集團
記者黃秋儒／新北報導 新北市刑警大隊在臺北地方檢察署陳玟瑾檢察官指揮下，歷經長期蒐證…中華日報 ・ 10 小時前
大陸「雙11」境內買氣低 電商轉攻英日韓海外市場
中國大陸電商的年度盛事「雙十一」購物節，如今已經是線上與實體店家，同步推出促銷的年度重點項目。京東今年雙十一共33天，公布的成果卻只有訂單量增六成，下單用戶增四成，總交易金額連四年神隱。阿里巴巴則把活動延長到11月14日，總計30天，但多數消費者認為優惠力度有限，買氣冷淡。學者坦言官方的「舊換新」補貼，以及密集的折扣促銷，讓消費者對雙十一刺激無感。電商則紛紛轉向海外，京東提供的13個跨境免運市場，因此出現翻倍成長，但快速攀升的運費與行銷開支，可能造成第三季財報虧損。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
颱風天「夜衝武嶺」冒雨打卡 21歲男載友下山撞護欄
颱風天「夜衝武嶺」冒雨打卡 21歲男載友下山撞護欄EBC東森新聞 ・ 10 小時前