國民年金明年起調漲！每月最高多繳84元

▲衛福部公布，明年元旦起調整國民年金，每人每月增加最高84元。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 衛福部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月增加43元至84元不等。而保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。

衛福部代理司長陳真慧提到，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79%，因此明年1月1日起，依法將調整為2萬1103元。

陳真慧指出，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元。

陳真慧提到，國保被保險人數約290多萬人，而保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。

陳真慧說，政府也會依被保險人身分補助40%至100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。

每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付所用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部提醒，新制上路後，115年1至2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。

若無力繳納保險費，可儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。

