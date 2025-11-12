國民年金明年起調漲！每月最高多繳84元
[NOWnews今日新聞] 衛福部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月增加43元至84元不等。而保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。
衛福部代理司長陳真慧提到，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79%，因此明年1月1日起，依法將調整為2萬1103元。
陳真慧指出，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元。
陳真慧提到，國保被保險人數約290多萬人，而保費微幅增加，影響人數約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。
陳真慧說，政府也會依被保險人身分補助40%至100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。
每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付所用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。
衛福部提醒，新制上路後，115年1至2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。
若無力繳納保險費，可儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
網傳「健保30週年可退款」！發送詐騙連結 健保署急澄清：不要點
10歲童中耳炎→敗血症！醫示警「1細菌」很狡猾：發燒超過3天小心
心情不好跟AI聊天 諮商心理師曝1情況：是還不錯的工具
其他人也在看
國民年金要漲價了！明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部宣布，自2025年1月1日起，國民年金保險月投保金額將從現行的19,761元調升為21,103元，調幅6.79%，主要因111年10月至114年9月的CPI累計成長率達6.79%。依國民年金法規定，當CPI成長率超過5%時，投保金額及相關給付須同步調整。中天新聞網 ・ 5 小時前
國保明年漲 影響270萬人 每月最多增84元
國民年金保費將調漲！衛福部公布消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年元旦起，國民年金保險月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 5 小時前
國民年金保險微幅調整！270萬人受影響 待業族每月最高多繳84元
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9,761元調為2萬1,103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。太報 ・ 15 小時前
BWF熊本羽賽台灣內戰 周天成逆轉蘇力揚闖頭關
（中央社記者陳容琛新北12日電）BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，今天上演「台灣內戰」，「台灣一哥」周天成在男單首輪，以11比21、21比18、21比17上演逆轉勝，打敗蘇力揚，順利晉級次輪。中央社 ・ 13 小時前
國保月保額 明年調漲
衛生福利部昨（十二）日公布，一一一年十月至一一四年九月消費者物價指數（CPI）累計成長率六‧七九％，依法調整國民年金保險的月投保金額，一一五年一月一日起，將由現行一萬九七六一元調為二萬一一○三元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第十一條規定，當CPI累計成長率達五％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。衛福部表示，國保月投保金額自一一二年起為一萬九七六一元，查一一一年十月至一一四年九月CPI累計成長率達六‧七九％，因此一一五年一月一日起，依法將調 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 15 小時前
國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人
衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）...聯合新聞網 ・ 11 小時前
國保保額明年調升至2.1萬！生育補助漲到4.2萬、喪葬給付破10萬
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，115年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
停砍公教年金吵翻，一般勞工呢？未滿65歲領老年給付能加國保嗎 勞保局給解答
台灣邁入超高齡化社會，近來停砍軍公教年金（所得替代率）等年改議題，再次成為政壇攻防及社會焦點，在國會人數優勢下，在野藍白力拚「停砍年金案」下（12）月底院會三讀；另一方面，退休保障相關議題同樣備受一般勞工關注。勞工保險局（勞保局）今（11）日在臉書針對「請領勞保老年給付後，還可以再加入國保嗎？」做出解答；此外，勞保局在網站中，也針對國民年金納保資格詳細資訊做......風傳媒 ・ 1 天前
國保明年調漲 影響270萬人
衛福部昨（12）日宣布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金...聯合新聞網 ・ 2 小時前
國民年金保險月投保金額 明年依法調整為21,103元
衛生福利部今天（12日）公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，115年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
國民年金保費明年元旦調漲！每月多付48至84元 「2類人」不受影響
衛生福利部今（12）日宣布，由於消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，依法必須調漲國民年金保險的月投保金額，自明年（2026）1月1日起，將由現行新台幣1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等。不過，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。依照現行《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水......風傳媒 ・ 12 小時前
國保元旦調漲 漲幅達6.79％！衛福部：「2類人」不受影響
[Newtalk新聞] 衛福部今(12)日公布，因近三年CPI累計成長率達法定門檻，國民年金保險(國保)月投保金額自115年1月1日起由19,761元調升至21,103元，各項給付同步調高。衛福部指出，民眾自付保費僅小增43至84元，每年增收37.5億元納入國保基金，低收入戶與重度身障者補助不變。 衛福部說明，國保月投保金額自112年起為19,761元，經查111年10月至114年9月CPI累計成長率已達6.79％，超過《國民年金法》第11條規定的5％調升標準，因此確定依規定自115年1月1日起，調整為21,103元。而隨著月投保金額的調整，國保的各項給付金額也同步調高。衛福部指出，生育給付將由39,522元調升為42,206元，喪葬給付則由98,805元調升為10萬5,515元。此外，若是年滿65歲、有15年國保年資的被保險人，未來領取A式老年年金給付時，給付金額可望達到6,107元，有利於國保民眾之基本經濟安全保障。 至於保險費的變動情形，衛福部說明，雖然每月自付保費將小幅增加43元至84元，但由於政府會依被保險人身分，補助40％-100%的國保保費，因此政府補助保費也相對增加57新頭殼 ・ 15 小時前
車牌喊著「救救我」！ 拍賣官鼓勵「來都來了」 台東地檢拍賣保時捷72萬成交
也是趕上「雙11」，法務部行政執行署花蓮分署今11時在台東地檢舉行拍賣，貨分3批，最令人矚目的還是保時捷6缸渦輪引擎的Macan S，新車價400多萬，當年則是警方在逮捕毒販時，毒販未能及時上車逃走才被逮獲，今拍賣時，參與者見到車號「9995」不停慫恿彼此「車子都在喊了『救我』了，快下手！」自由時報 ・ 1 天前
減班不減薪 「減班休息勞工再充電計畫」助勞工學習加值、企業穩健前行
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】面對美國關稅政策等國際情勢的衝擊，製造業接單減緩，部分企業採取減班 […]觀傳媒 ・ 14 小時前
全球工會結盟 共同抵制港口自動化浪潮
根據英國航運相關網站表示，全球港口及海運工會近期再度升高對自動化趨勢的反彈。多個工會組織宣布成立「全球海事聯盟」（GlobalMaritimeAlliance），誓言共同抵制各國港口及碼頭營運商推動的自動化政策，主張此舉正在「犧牲勞工權益以換取資方利潤」。這項決議出自於葡萄牙里斯本舉行的為期兩天峰會，會議由「國際碼頭工人理事會」（InternationalDockworkersCouncil,IDC）與「國際長岸工會」（InternationalLongshoremen′sAssociation,ILA）共同主辦，主題為「以人為本，不為利潤：反自動化」。峰會吸引超過六十個國家數百名工會代表、產業領袖與學者參與，並通過一項行動框架，明確反對港口自動化投資計畫。與會工會強調， ...台灣新生報 ・ 1 天前
因詐騙全球爆紅！柬埔寨太子集團突發聲明「高喊無辜」，抨擊美、星非法扣押資產、要替老闆陳志申冤
歐洲、美國和亞洲多國的執法機關，正對柬埔寨的太子控股集團（Prince Holding Group）展開大規模的資產查封和沒收行動，並指控其創辦人陳志（Chen Zhi）、長時間經營一個跨國犯罪組織，在當地運作龐大的詐騙網路。打從陳志的生平與背景故事，被外媒以專題故事方式曝光後，太子集團與陳志本人，就成為最近兩星期以來，國際上、特別是亞太地區最熱烈討論的話題......風傳媒 ・ 11 小時前
試用期終止契約 勞動部：雇主仍應給付資遣費
勞動部今天(11日)指出，雇主若因歇業、虧損、公司改組、或勞工遭遇職業災害導致無法勝任等原因，必須與勞工終止契約時，應給付資遣費，且需在終止契約後30天內支付，否則將處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。 勞動部指出，勞退新制自94年(2005年)7月1日起施行，迄今年已滿20週年。依勞工退休金條例、勞退新制第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給與標準，按勞工的工作年資，每滿1年發給2分之1個月平均工資，未滿1年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。 勞動部退休福祉司司長黃維琛指出，試用期換算下來也許才幾百元資遣費，但若沒在30天內給，最低的處罰就是30萬元。他說：『(原音)雖然這個資遣費，在1、2天的年資來講很少，也許是幾百塊錢，但是一旦在30天內沒有給這個錢，處罰中央廣播電台 ・ 1 天前
【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
日 期：2025年11月11日公司名稱：生泰(1777)主 旨：生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會發言人：蕭振明說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/121.召開法人說明會之日期：114/11/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：如因颱風影響，線上法說會將延期召開，待俟後另擇期公告。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 1 天前
國民年金月投保金額要漲了！ 衛福部：明年元旦起調升至21103元
行政院衛生福利部今（12）日公布，由於111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，因此自明（115）年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。衛福部社會保險司表示，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。社保司指出，國保月投保金額自112年起為19,761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法將調整為21,103元。社保司說明，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民台灣好新聞 ・ 11 小時前