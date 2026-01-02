國民年金欠8年 她一次繳清 過來人曝關鍵：多少有幫助





「沒有工作、沒有收入，真的還有必要繳國民年金嗎？」這個問題長年在網路上爭論不休。近日就有一名女網友分享自己終於補繳完積欠長達8年的國民年金，一次付清近10萬元，引發網友正反兩極的熱烈討論。

該名女網友在網路論壇Dcard上發文表示，自己過去因生小孩暫時離開職場，沒有固定收入，當時每個月仍要負擔國民年金的費用，讓她覺得壓力相當沉重，於是選擇暫時不繳，沒想到一拖就是8年。直到近期在媽媽的強烈要求下，才重新檢視自身狀況，並決定一次將欠款補齊。

廣告 廣告

她指出，之所以願意補繳，關鍵在於了解「勞保與國保年資可合併計算」。只要合計年資達15年，未來仍可同時請領相關給付。評估後發現，自己目前勞保年資約8年、國民年金年資12年，若現在放棄國保，反而可能影響未來請領權益，因此才下定決心處理。

▼原PO分享自己補繳完積欠長達8年的國民年金，一次付清近10萬元。（示意圖／取自Pixabay）

不過，原PO也坦言，除了補繳本金外，還有約4000元的利息尚未繳清，對利息如何計算感到相當困惑。她轉述姊姊的說法，指出欠費超過一年後就會開始計息，時間拉長後，金額自然越滾越多。經過這次經驗，她也決定未來改為按月繳納，避免再累積壓力。

貼文曝光後，不少網友對國民年金抱持高度懷疑態度，「繳那個跟丟水裡一樣」、「開辦以來沒繳過，信政府不如信自己」、「繳這個妳會後悔」、「根本是失業懲罰金」、「繳了2年，覺得浪費」、「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「都沒工作沒收入了還要繳國民年金，是要保障什麼？」、「在現實完全沒人繳的垃圾政策，在這邊一堆人慫恿去繳錢給老人領，笑死」。

但另一派網友則分享親身經驗，認為國民年金對低收入族群仍有實質幫助，「我老媽繳了15年，現在月領5千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」、「還是能繳就繳，可以合併勞保月領不無小補」、「我也剛幫我媽繳了10萬元+利息，她再一年就能月領3～4千元了⋯對收入低的人真的加減補貼」。

（封面示意圖／東森新聞資料照）

更多東森財經新聞報導



勞保年資不足15年也能月領？ 勞動部曝1招 退休照樣領到老

年金改革勿半途而廢！ 蔡英文：只靠政府救不了退休金

國民年金保費加碼補助！「這期限前」繳清 可省近6千元