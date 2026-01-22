《國民年金法》要修了！3大亮點一次看 給付額增加、更改排富標準

即時中心／高睿鴻報導

為落實國民基本經濟安全、強化生活保障，行政院會今（22）日通過衛福部擬具的《國民年金法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。衛福部社保司司長張鈺旋表示，這次的修法草案有3大亮點。首先是調高國保給付額，從原先每個月4049元提高到5000元、身障者提升至6715元；接著是放寬排富條件，讓標準能更貼近民眾目前的生活水平；最後則是反映物價，按照CPI（消費者物價指數）調整給付額度。

張鈺旋進一步說明，此次給付額的調幅超過23.5%，老年年金提升至每月5000、身障者的基本年金則是6715元，總共受益人數估計176萬。至於放寬排富，她則表示，這更是此次修法的壯舉，因為國保過去實施18年，從未對福利津貼的排富標準進行修正；此次修法，預計能將排富標準的個人所得定為60萬、個人及土地房屋資產合計，則是提高到1025萬。同時，還刪除唯一自住房的門檻限制，換言之，房子若是自己居住，就不受到上限的規範。

至於反映物價方面，張鈺旋則解釋，過去是每4年做1次調整、採用CPI成長率並套入計算；但這次修法調整後，未來只要每兩年期間的CPI漲幅超過3%，給付額馬上就能調整，以隨時反映民間物價。而為使這次的修法順利運作，張鈺旋表示，政府一年將投入860億預算，誓言守護所有參與國保的民眾，讓給付條件更升級、優化用戶的感受度。

行政院長卓榮泰則說明，國民年金制度自2008年開辦後，已補足我國社會安全保險制度；更讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障，他期待，本次衛福部檢討修正「國民年金法」，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求。具體手段包括：調高基本保障額度、強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制、鬆綁排富門檻；同時，刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群，能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

