國民年金積欠8年！全職主婦一狠繳清10萬 曝這優點：終於想通了

國民年金如果有積欠，繳清比較好，還是要繼續欠？近日有家庭主婦在社群平台宣布，她一口氣拿了10萬元把欠了8年的國民年金繳了，引發網友討論，雖然不少人覺得國民年金幫助不大，但有網友提出優點，指國民年金可以和勞保併計年資，誘因其實很大。

這名家庭主婦是在Dcard發文表示，生了孩子之後就沒有再繳國民年金，到現在8年了，終於把這段時間積欠的國民年金繳清，共計10萬元。原PO說，本來覺得生小孩後沒收入，不想再繳這筆錢，但看到姊姊一直有在繳，且「目前勞保可以合併國保，只要合計滿15年一樣可以領勞保和國保，想了一下自身權益還是覺得應該繳掉。」

不過，原PO說，雖然本金繳清了，但還有4000元利息還沒有繳，覺得積欠這段期間，利息滾動很容易被忽視，才導致現在已經好幾千塊了，「經過這一次的繳費之後不敢再積欠了！一定就是月繳清，太可怕了！」最後她透露，自己目前保年資8年，國保12年。

貼文引發熱議，支持的網友提出繳交的好處，「多個退休來源我覺得很值得」、「國民年金最大的誘因是跟勞保併計年資，樓主把自己的情況分析得很清楚。且國民年金本身也不是只有老年給付，這個制度就擺在那邊，適合的人就是會去研究會去用」；「我老媽繳了15年，現在月領5千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」。

不少人卻覺得國民年金其實沒有必要，「那些錢存起來投資還不香嗎？」、「根本是失業懲罰金」、「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「繳了2年，覺得浪費」、「繳那個跟丟水裡一樣」。

根據勞動部公告，確實勞保及國民年金法訂有年資併計的規定，如果民眾參加勞保的年資未滿15年，可在年滿65歲時，合併國保有效年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，這是讓老年生活能夠享有國保及勞保的雙重保障。

