國民年金給付擬調高為5000元 估176萬人受惠
(記者陳金寶台北報導)行政院會今天通過國民年金法部分條文修正草案，現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，將從每個月新台幣4049元調高為5000元，同時新增消費者物價指數（CPI）達到3%調整機制，並刪除強制配偶替被保險人繳納保費規範，以消除懲罰婚姻疑義。
若照行政院版本修法通過，受益人數將逾176萬人，每年預算估計為860億元，今年將以追加預算169.8億元方式支應。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中表示，政院將持續檢討，期盼立法院儘速展開總預算審議，政院後續才能提出相關追加預算。
行政院會今天通過衛福部所擬具的國民年金法部分條文修正草案，重點包含新增物價調整機制、調高部分給付，以及刪除有懲罰婚姻疑義的規範等，草案將送立法院審議。
調高給付部分，現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付將從每個月新台幣4049元，修法後將調高為5000元；身障（基本保證）年金則從每個月5437元，預計調高為6715元。
國民年金法實施17年未調整過排富基準，考量當前薪資所得提高及不動產漲幅等因素，草案放寬排富標準，從現行個人所得50萬元、個人土地及房屋500萬元、唯一自住房屋最高得扣除400萬元，放寬為個人所得60萬元、個人土地及房屋1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。
物價機制部分，最低給付國民年金的保障金額已定有每4年定期調整機制，但考量近年物價持續上漲，國民年金基本數額偏低，恐難以及時反映物價波動以支應基本生活所需，因此草案增訂在4年調整期間再建立檢討機制，只要2年消費者物價指數成長率達3%，就隨即調整，以因應通膨。
