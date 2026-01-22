國民年金給付調高至5000元 估逾176萬民眾受惠

行政院院會今天（22日）通過衛福部提出的《國民年金法》部分條文修正草案，國民年金給付將調高為5000元。（圖／行政院提供）

行政院院會今天（22日）通過衛福部提出的《國民年金法》部分條文修正草案，「給付基本數額」部分將由現行每月4049元調高為5000元，身障者則為6715元。此外，新增CPI成長率達3%隨即調整的配套，並放寬排富標準，估計逾。176萬民眾受惠。

衛福部表示，早在2012年時，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動之定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在2024年調整。

衛福部指出，考量原定最低給付之基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需。此外，相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦18年以來也未曾調整，與當前經濟環境及資產水準顯有落差。因此，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法。

此外修法有三大調整方案，包括「給付基本數額」由現行每月4049元直接調高為5000元（身障為6,715元）；「新增CPI成長率達3%」隨即調整的配套；同時「放寬排富標準」，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。預估政府1年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部進一步補充，本次國民年金修法重點包括：一、修正基本數額及增訂CPI3%期中檢討配套；二、修正排富標準及建立調整機制；三、修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。



