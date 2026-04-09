國民年金補助發放！1類人最高可領4.2萬 18項津貼入帳日總整理

【緯來新聞網】勞動部勞工保險局今（9日）發放國民年金生育給付，因2026年投保金額調整，符合資格的女性最高可領4萬2206元；勞保局同時公布本月多達18項津貼發放時程，提醒民眾留意入帳狀況。

國民年金補助發放！1類人最高可領4.2萬。（圖／翻攝Google Maps）

勞保局指出，隨著2026年1月1日起國民年金月投保金額由1萬9761元調升至2萬1103元，相關給付金額同步提高，其中生育給付依規定按2個月投保金額計算，因此金額有所增加。只要女性被保險人在國保有效期間內分娩或早產，即可申請一次性給付。



此次調整後，生育補助金額提升至4萬2206元，成為不少新手家庭關注的補貼項目。勞保局提醒，該筆給付設有請求權時效，須自分娩或早產次日起算5年內提出申請，若逾期未申請，將喪失請領資格，款項不再補發。



此外，若被保險人在加保期間懷孕，即使之後退保，只要在退保後1年內因同一懷孕事件生產，且未領取其他社會保險相關補助，仍可依法申請國保生育給付，保障範圍相對彈性。



國民年金制度主要針對未參加勞保、農保或軍公教保險的民眾設計，提供老年、身心障礙、生育及喪葬等基本保障。近年隨著物價與薪資變動，政府不定期調整投保金額，以維持給付水準。



除生育補助外，勞保局也公布4月多項津貼與年金發放日期，涵蓋國保、勞保及農保等不同制度。包括4月15日發放國保喪葬給付，4月20日入帳農民月退休儲金與老農津貼；4月24日則有國保老年基本保證年金與原住民給付。



月底前仍有多項款項陸續入帳，4月29日將發放勞保年金、災保年金及相關照護補助，並包含勞退月退休金首發案件。至4月30日，還有產檢假與陪產假薪資補助、國保老年年金、生育給付、遺屬年金及身心障礙年金等多筆款項同步入帳。



勞保局提醒，符合資格者可透過金融帳戶查詢是否入帳，避免漏領自身權益。由於各項給付條件與申請期限不同，民眾也可透過官方網站或服務窗口進一步確認申請資格與流程，以確保補助順利領取。

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