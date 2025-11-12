國民年金要漲價了！明年元旦調漲 每月最高多繳84元

衛福部宣布，自2025年1月1日起，國民年金保險月投保金額將從現行的19,761元調升為21,103元，調幅6.79%，主要因111年10月至114年9月的CPI累計成長率達6.79%。依國民年金法規定，當CPI成長率超過5%時，投保金額及相關給付須同步調整。

國民年金保費將調漲。（圖／示意圖／取自pixabay）

隨著調整，各項給付金額也將上升，生育給付從39,522元提高至42,206元，喪葬給付從98,805元增至105,515元；年滿65歲且年資滿15年者，A式老年年金將達6,107元，強化民眾老年經濟安全。

廣告 廣告

保費部分，由於政府持續補助40%至100%，被保險人每月自付金額僅增加43至84元。此次調整將使年度保費收入增加約37.5億元，全數納入國保基金，確保保險制度財務穩定。新制上路後，115年1至2月保費單將於3月底前寄出，民眾可於4月底前繳納。

延伸閱讀

高雄人突收「空品警報」 環保局：高屏溪出現揚塵現象

「鳳凰颱風」台語怎麼唸？ 網挑戰舉白旗：嘴巴打結

工程車撞損太魯閣牌樓 修復施工估120天完工