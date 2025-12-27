國民年金「8年欠10萬」！全職媽媽轉念一口氣繳清 網友一面倒不挺

一名全職媽媽繳清積欠的國民年金，掀起網友熱議。示意圖／攝影董孟航

近日有一名媽媽分享，終於繳清積欠8年的國民年金，雖然累積上千元的利息，不過評估相關權益後，決定未來每個月一定都會繳費。貼文曝光遭網友大酸「跟丟水裡一樣」，不過也有人平反，認為還是對退休生活有幫助。

一名網友在Dcard以「終於把積欠8年的國民年金繳清」為題發文，表示自己在生完小孩辭去工作，失去固定收入後決定停繳國民年金。近期在媽媽不斷鼓吹下，以及勞保與國保可以合併計算，只要合計滿15年一樣可以同時領取，評估過後決定一次把積欠高達10萬元的國民年金費用繳清。

原PO表示，雖然欠費已完全繳清，但8年下來卻累積近4000元利息，雖然對於利息的計算方式感到困惑，不過聽姊姊解說，超過1年後就會開始計算利息，即便是很低的利息，但隨著時間不斷滾動，也是一筆不小的數目。

她坦言，經過這一次教訓，未來決定每個月都繳清，「目前勞保年資8年，國保12年。」

貼文曝光後掀起熱議，大部分網友並不支持國民年金制度，紛紛表示「國民年金就是垃圾」、「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「國民年金根本是失業懲罰金」、「妳繳那個跟丟水裡一樣」、「撐10年就不用繳了」、「未來少子化越來越嚴重，可能輪到我們要領時被砍到根本領不到或是又要延後請領」。

部分網友則認為國民年金還是有用處，「多個退休來源我覺得很值得」、「勞保農保、國民年金的回饋投報率不低，繳的少，領的相對多，（注意是相對）而且期限長」、「還是要繳啦，有好無壞」、「繳掉是正確的！沒工作的人退休也要被照顧，不要嫌少，總比沒有好」。

國民年金是什麼？

「國民年金」為2008年10月1日開辦的社會保險制度，提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。

只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付。不過，若超過10年的欠費則不能計入年資且不得補繳。

勞動部指出，如果民眾參加勞保的年資未滿15年，可在年滿65歲時，合併國保有效年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，提供民眾在老年生活享有雙重保障。

勞動部也舉例，若王女士勞保年資為10年、平均月投保薪資3萬元，退出勞保後參加國保到65歲，國保年資有12年，與原來10年的勞保年資併計後，達到「國保+勞保年資合計滿15年」的條件，可同時領取國保、勞保老年年金，每月共可領取8,408元。



