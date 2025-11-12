國民年金115年1月1日起調漲 每月多繳43至84元

國民年金保費將於明年元旦起調漲。衛福部今（12）日表示，因111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率達6.79%，依《國民年金法》第11條規定，須同步調整月投保金額與各項給付金額。自115年1月1日起，月投保金額將由現行的1萬9761元調升至2萬1103元，受影響人數約270萬人。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧說明，國保各項給付皆以月投保金額為計算基礎，此次調整主要是為確保民眾在物價上漲時，仍能維持基本生活保障。她指出，統計全國約有290萬名被保險人，扣除低收入戶及重度以上身心障礙者由政府全額補助後，實際受影響人數約270萬人。

保費微幅增加 政府同步補助

陳真慧表示，政府依被保險人身分補助40%至100%的國保保費，調整後每人每月自付保費將增加43至84元不等，政府補助部分則相對增加57至141元。她強調：「保費雖微幅調整，但政府補助同步增加，民眾負擔有限，給付也同步提高。」

此次調整後，每年將增加約37.5億元保費收入，全數納入國民年金基金，用於未來給付支出，以確保基金長期財務健全。

生育、喪葬、老年年金全面調高

根據衛福部公布數據，115年月投保金額調升後，生育給付將由3萬9522元提高為4萬2206元；喪葬給付由9萬8805元調為10萬5515元。若年滿65歲並具15年保險年資，A式老年年金給付將達每月6107元。衛福部估算，給付金額增加後，一年約有160萬人受惠。

三月寄發繳款單 低收入戶補助不受影響

衛福部提醒，調整後的保費將於115年3月底前寄發1至2月繳款單，被保險人於4月底前繳納即可。若因經濟困難無法繳費，可向戶籍所在地政府申請低收入戶、中低收入戶或所得未達標準的資格，以提高補助比例。如有疑問，民眾可洽勞保局國民年金諮詢專線（02）2396-1266轉6066。