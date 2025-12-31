國民影帝爆病危！「噎到後休克送ICU」 還有1病困擾

韓國資深演員安聖基爆病危。（圖／翻攝自X @asiae_daily）





韓國資深演員安聖基憑藉精湛演技多次奪得韓國三大影視獎，被讚為是「國民影帝」，現年73歲的他，今（31日）爆出因心臟驟停送入急診，如今住進了ICU（重症監護室）。

根據韓媒報導，演藝界相關人士透露在12月20日下午4點（KST）左右，安聖基在家中吃東西，食物卡在喉嚨導致休克，進行了心肺復甦並緊急送往醫院，如今因病危住進ICU。

事實上，安聖基今年身體狀況欠佳，在2019年被診斷出罹患血癌，雖然治療後康復，但今年再度復發，10月時候甚至連和他私交甚篤的後輩朴重勳出席發表會，都坦認安聖基狀態不佳，已經到了無法使用電話的程度。



