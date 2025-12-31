「國民惡女」再展腹黑演技！劇中奪愛不擇手段 私下其實很俏皮

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由嚴賢璟、徐俊英、權華夽、林珠銀主演的韓國家庭劇《勇敢無雙龍秀晶》明（1）日晚8點在東森戲劇台首播，該劇講述夢想成為現代巨商的勇敢女性「龍秀晶」與將命運託付給她的吝嗇鬼「呂義州」之間的故事，是一部熱血、扣人心弦的浪漫復仇劇。

《勇敢無雙龍秀晶》林珠銀再度演出反派角色，劇中痴戀權華夽卻被無視。（圖／東森提供）

《勇敢無雙龍秀晶》是嚴賢璟產後回歸小螢幕的首部作品，她飾演知名電視購物主持人「龍秀晶」，以爽朗的性格逗樂觀眾，儘管擁有龐大的女性粉絲群，在感情方面卻是個糊塗蛋，甚至不敢直視自己喜歡的男性。嚴賢璟表示，「我一直想演出一個開朗活潑的角色，之前的作品也是MBC的日播劇，感覺就像回到家鄉，在熟悉的環境拍攝，壓力也小了很多。」

「國民惡女」林珠銀以《繼承者們》全賢珠、《奇皇后》伯顏忽都一角為觀眾熟知，這回在《勇敢無雙龍秀晶》飾演「崔惠拉」是慾望的化身、被貪婪和自私吞噬，她自小嫉妒龍秀晶，更是導致她母親死亡的罪魁禍首，隨著時光流逝，兩人之間不幸的關係依然延續，周宇鎮的出現，更讓兩個女人的關係雪上加霜。林珠銀表示，「我不會形塑一個會被批評是老套的反派角色，而是希望演出一個能讓觀眾產生共鳴的角色。」私下的她不像螢幕上那樣楚楚可憐，而是一個俏皮正妹，偶爾會搞笑裝可愛，好感度不因為演出腹黑女而受到影響。

「醫生專業戶」權華夽相隔3年再度接拍電視劇，飾演馬城集團繼承人「周宇鎮」，也是龍秀晶的暗戀對象，外表看似完美，但內心卻病得不輕，為了隱藏自己的恐慌症，而戴著假面具生活著。權華夽變身財閥三代，展現貴氣形象，憑藉著對角色情感變化的精準掌握，從他那能融化女性內心的眼神，到他悲傷的情感演繹，再到根據不同情境變換的言談舉止和臉部表情，精湛演技讓觀眾看得投入。





