國民所得創新高 品保協會估出國旅遊仍維高熱度

根據統計，台灣去年出國旅遊人次超過1800多萬，品保協會今天(4日)公布今年第二季各路線的合理團費，品保協會監事會主席黃文卿表示，台灣今年的國民所得預估將破4萬美元，這也持續帶動出國旅遊熱潮。而總體而言，日本仍是國人最愛的旅遊國家，且日幣處於低點，可說物超所值。

隨著春暖花開和各種連假陸續到來，品保協會4日公布今年第二季各路線旅行團的合理團費及注意事項。

品保協會日本線委員廖培沅指出，去年台灣旅客出國的目的地中，日本佔了35%，可見台灣人還是最喜愛去日本。且雖然去年底中國有抵制日本行程，但整體而言對日本觀光未受大幅影響。

而第二季在日本最重要的就是櫻花季的到來，這段期間不僅國際觀光客，日本國內旅客也是觀光旺季，因此包括飯店、遊覽車、門票等價格都會上漲，團費比平常貴了15%到25%，5天團費約新台幣4萬到6萬元不等。另外從今年7月開始，日本還將調高出境稅，每人會多將近600元台幣左右。不過由於航點多，及日幣處於低價位，整體而言去日本旅遊相對CP值還是不錯。他說：『(原音)整體而言，因為台灣前往日本航點最多，日幣目前又處於低價位，所以前往日本，我想是國人前往國外旅遊CP值最高的地方，也是國人選擇海外旅遊最佳地點。』

另一個在亞洲的韓國也是熱門地點，而第二季預計會有很多公司招待團前往如釜山、濟州島，不過現在台灣前往釜山航班相對較多，民眾依舊可以把握。

至於美洲線部分，品保協會美洲線委員李英明指出，部分美國的國家公園去年有調漲票價，因此團費將受影響，但第二季部分國家公園尚未開園，影響程度尚難預估。不過他特別提醒，今年6月到7月，美國、加拿大及墨西哥有共同舉辦世界盃足球賽，因此部分城市的住宿跟交通大受影響，甚至有城市已說無法再接待團客，有意前往的消費者須注意，他也建議同個時段若選其他城市旅遊，品質會相對較佳。

而最近在印度傳出的立百病毒，已被疾管署列為第五類法定傳染病，業者提醒民眾前往中亞非等地要特別注意四不三要，不喝生椰棗汁、不吃咬過的水果、不接觸動物、不進出災區醫院，以及水果洗淨削皮、飲食煮熟和勤洗手戴口罩等措施，若返國有出現症狀需盡快就醫。

品保協會表示，隨著台灣國民所得不斷上升，估計今年出國旅遊人次也會再創新高。品保協會提醒民眾出國前一定要注意護照效期，並在出發前事先了解航班資訊，如紐西蘭航空因工會罷工而有航班取消情況。他們也呼籲民眾要選擇合法的旅行社，並有貨價相當的消費概念，才能快樂安心出遊。(編輯：沈鎮江)