國民手搖飲非珍奶！多多綠奪全台銷量王 最嗜甜縣市不是台南

台灣人愛喝手搖飲，最受歡迎的飲料是誰呢？拿下冠軍的竟然不是珍珠奶茶，而是多多綠。無論北中南、離島地區，銷量居高不下，成為飲料排行榜冠軍。至於糖度選擇，也顛覆傳統刻板印象，最愛喝甜的縣市第一名不是台南，而是彰化。

據外送平台統計，最暢銷的手搖飲是多多綠，且跨越地區、年齡差異，登上排行榜冠軍寶座；甜度、冰塊偏好數據上，高達百分之九十的民眾愛點微糖微冰，原因是這樣甜度不高還保有飲料風味，也不會因為冰塊融化後沖淡味道，是最不踩雷的安全牌點法。

最暢銷手搖飲是多多綠。圖／台視新聞（資料畫面）

最顛覆刻板印象的還有甜度偏好數據，彰化榮登最愛喝甜的縣市第一名，緊追在後的是基隆跟桃園，被視為嗜甜代表的台南則退出Top 3名單。

最愛甜縣市是彰化，糖都台南未上榜。圖／台視新聞（資料畫面）

