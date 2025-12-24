國民民主黨與自民黨合作稅改...《日經》：黨代表玉木雄一宣稱正摸索與高市內閣的合作方式

日本國民民主黨日前與自民黨就2026財年的稅制改革達​​成協議，據《日經》報導，國民民主黨代表玉木雄一郎昨（23日）發表演說時表示，日本政治邁向多黨化，不管在內閣內或外都應建立合作機制，他也說，將會一邊觀察高市內閣的政策實現度，一邊再做未來如何與內閣合作的決定。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



國民民主黨代表玉木雄一郎於 23 日在東京都內發表演講時，談及是否以及如何協助高市早苗首相的政權運作，表示目前「正處於摸索的階段」。此番發言，係基於國民民主黨已與自民黨就將所得稅免稅門檻、俗稱「年收之壁」的上限提高至 178 萬日圓達成共識。

廣告 廣告



在共同通信加盟社編輯局長會議上演講的國民民主黨代表玉木談及包括 2026 年度預算案在內、未來與政權合作的方式，他表示「將一邊觀察政策實現的程度，一邊再作決定」。他指出日本政治已邁向多黨化，並強調「不論是在內閣內或內閣外，都必須建立合作體制，才能讓政權運作下去」。



玉木也再次提出有必要推動選舉制度改革，主張「應該轉向以多黨制為前提的制度」，並呼籲從現行的小選舉區比例代表並立制，改為中選舉區制等制度。



同日，玉木在國會內召開記者會，被問及對政府在 2026 年例行國會提出法案的應對方式時表示：「如果是全面性贊成，那就等同於加入聯合政府；但我們並不打算採取那樣的立場。」

(圖片來源：玉木雄一郎)

更多放言報導

接見日本自民黨議員...賴清德感謝高市早苗「多個公開場合支持台日友誼」：盼深化戰略、社會韌性合作

被共產黨議員疑增軍費無益和平...日本防相小泉進次郎直擊「中國國防預算20年翻七倍」引中國外交部跳腳：有嚴重侵略前科沒資格說三道四