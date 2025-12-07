國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷

男子張泓毅（左）連續勒斃妻子、岳母及繼子三人，是國民法庭首件判死案件；高院上周開庭，律師團抨擊地院讓千張屍體照片「公開」，影響國民法官預斷。圖／聯合報系資料照片

國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審判長權威引導、造成國民法官預斷，程序違法，讓國民法官新制再起爭議。司法院表示，量刑為合議庭共同決定，非審判長一人可左右。

過去因職業法官量刑過輕，司法成民怨。司法院去年針對國民法官做問卷，百分之九十六點六的國民法官認同量刑評議結果，不認為審判長有「權威效應」。

還在假釋的男子林家宏去年六月到基隆交易毒品，在一樓遇到友人閒聊，準備帶林上樓李姓男子問「要上去了嗎？還要等你多久？」林不滿，拿摺疊刀朝李左腹、右胸猛刺後離去，李送醫不治。基隆地院國民法官庭認為林手段凶殘，判無期徒刑。

林家宏上訴高院，律師辯稱李突然「伸手」，林才持刀揮刺，認為是「傷害致死」，而非殺人。高院本月五日行言詞辯論；律師簡銘昱批基院「程序違法」，主張一審實體認定與客觀事實不符，另名律師陳奕仲稱是被害人「挑釁」，林有攻擊但「沒有追擊」。

被害人的母親等不到判決定讞，上月十五日逝世；告訴代理人林峻義說，折疊刀刀刃十一公分，刺進李身體的深度卻達十一點二公分，力道分明是要人命，一審審理有提示證據，未違法。

簡銘昱在辯論時突從辯護人席逕行至法庭中間，還走到告代旁「示範」死者伸手動作，描述這不是「友誼之手」，審判長與法警見狀皆出聲制止，並記明筆錄。簡批評基院庭長劉桂金經手的國民法官殺人案「都判無期徒刑」，要求改判十二至十四年。高院定下月卅日宣判。

另男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，為國民法官法首件判死案，律師團三日上訴時，向高院告狀，矛頭也指向新北地院庭長許必奇讓一○三○張屍體照片「公開」，影響國民法官預斷。

還有律師聲請調閱國民法官庭評議簿。司法院表示，當事人、辯護人只能在「裁判確定後」聲請閱覽評鑑意見單，避免國民法官因擔憂報復而不敢自由陳述意見。

