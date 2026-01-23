國民法官參審貪污案首例 新店戶政員收賄洩密案起訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

今年1月1日起，「最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」也將納入國民參與審判案件範圍，換言之，貪污罪也將由國民法官參審；台北地檢署今（23）日依國民法官法貪污治罪條例違背職務收賄、違反個資法、洩密、洗錢等罪嫌起訴涉嫌收賄大量查詢特定不動產所有人及繼承人個資，作為都更或土地開發之用的新北市新店戶政事務所王姓公務員，並依國民法官法規定將本案移請北院國民法官法庭審理。

這起收賄洩密案是北檢指揮調查局偵辦不法集團勾結雙北市多名里長偽造代筆遺囑，向地政機關詐取繼承過戶11名獨居老人不動產的「台版地面師」案衍生的案外案。任職新店戶政事務所的王女當時曾被約談，但未予起訴。

檢方調查，王女自從103年起至113年間，涉接受土地開發、二胎放貸等16人委託，使用戶政資訊系統查詢不動產所有人或其繼承人的姓名、地址、親屬關係、電話等個人資料，繕打成文字檔案，翻拍文字檔案、戶籍謄本後，用手機通訊軟體回報予業者。

王女每筆資料收費2千至5千元，特定個案、往生者的被繼承人資料則收取1至1.5萬元不等，土地公告現值高的案件則每案查詢2、3萬元，總計收受土地開發、二胎放貸等業者賄款共計1114萬973元。

