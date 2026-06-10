國民法官審理！女公關遭刺30刀奪命 夜店安管被延押禁見2月

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記者楊忠翰／台北報導

谷姓夜店女公關慘遭劉姓前男友猛刺30刀而亡。（圖／翻攝自谷女Threads）

台北市1名22歲劉姓男子，去年7月30日潛入信義威秀地下停車場，並對27歲的谷姓前女友猛刺30刀，導致谷女在送醫前便已斷氣，台北地檢署依殺人罪起訴劉男，全案交由國民法官審理，近日台北地院裁定劉男延押禁見2個月。

檢警調查，2021年，劉男在信義區某夜店擔任安管，進而結識谷姓女公關，兩人隨即展開交往並同居，但劉男有暴力傾向，經常對谷女拳打腳踢；去年5月間，劉男懷疑谷女出軌，竟對她掌摑、掐脖，導致谷女滿臉鮮血。

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除此之外，劉男還破壞谷女的私人物品，包括iPad平板、Dyson空氣清淨機、吹風機，以及LV、CHANEL、DIOR、GUCCI、PRADA及巴黎世家等精品服飾，谷女憤而提出毀損、傷害等告訴，劉男被判6月徒刑，得易科罰金，他不服上訴遭駁回。

案發隔天，谷女決定聲請保護令，並於7月28日生效，但保護令生效之前，劉男三度來到谷女住家附近徘徊，讓她感到害怕不已；去年7月30日，劉男接到警方來電，並告知他保護令需要注意的事項，劉男卻置若罔聞。

當晚8時10分，劉男開車進入信義威秀B1停車場，並於現場埋伏半小時，谷女則在8時41分現身，劉男持刀朝她頸部、背部及腹部猛刺30刀，再將人棄置於樓梯間，劉男完成繳費後，隨即開車離去，而在這1分鐘內，谷女經送醫搶救後仍宣告不治。

檢方認為，劉男殺人犯意明確，遂依法將他公訴，全案交由國民法官審理；今年5月間首度開庭，劉男應訊時坦承犯行，並主張因不滿谷女對兩人關係的處置，加上雙方有金錢上的矛盾，他才會犯下本案；目前劉男尚未與家屬達成和解，全案將於7月間開始密集審理。

谷姓夜店女公關慘遭劉姓前男友猛刺30刀而亡。（圖／翻攝畫面）

劉男殺害谷姓前女友被依殺人罪起訴。（圖／資料照）

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