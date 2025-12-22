國民法官新制增10年以上有期徒刑罪責 台東檢警講習

〔記者劉人瑋／台東報導〕國民法官法自2023年上路，該法第二階段案件類型將增加『所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪』，於明年1月1日起適用。台東縣警察局18日、19日邀請台東地方檢察署主任檢察官柯博齡、檢察官許莉涵及郭又菱授課，強化第一線警察人員對國民法官案件的蒐證與處理能力

警察局為因應國民法官法明年1月1日即將新增案件類型，並使第一線同仁熟悉案件處理流程及相關檢索表之適用，特舉辦教育訓練，除召集所屬各分駐(派出)所正副所長、刑事單位幹部參訓外，亦請法務部調查局台東縣調查站、海巡署偵防分署台東查緝隊、台東憲兵隊等治安友軍單位派員，共計91名參訓，強化跨機關合作。

廣告 廣告

檢察官們於課程中針對『蒐證檢索表』之應用及『起訴前、法院審理』等階段之蒐證要點及注意事項進行精闢解析，並透過列舉實際案例，使參訓人員均能有效吸收，現場互動熱烈。

【看原文連結】

更多自由時報報導

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

新豐海邊驚傳「隨機攻擊」 警證實獲報2案3人受傷 追查中

北捷連續攻擊》無線電「靜悄悄」 捷運警察質疑通報出狀況

