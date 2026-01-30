國民法官法施行3週年 台日專家舉辦研討會

台中專家合影，由左至右為平山真理教授、西村健辯護士、林裕順教授、中田友貴教授、福島由衣教授、胡逸維教授、法務部常務次長黃謀信、法務部檢察司長張曉雯、法務部檢察司副司長簡美慧、法務部檢察司主任檢察官王如玉、法務部檢察司主任檢察官陳照世。法務部提供



國民法官法在我國已施行3週年，法務部與社團法人台灣日本刑事法研究學會，於今(1/30)日上午舉辦「台日人民參與司法制度實務對話」研討會，邀請日本司法領域多位專家針對日本「裁判員」及「檢察審查會」制度，從法學、心理學及實務運作面向進行深度交流。

這次邀請的日本專家包括白鷗大學法學部平山真理教授、早稻田大學人間科學部福島由衣教授、立命館大學綜合心理學部中田友貴教授，以及大阪律師公會西村健辯護士。

法務部常務次長黃謀信(圖右)致贈紀念品給日方代表平山真理教授(圖左)。法務部提供

法務部常務次長黃謀信在開幕致詞中表示，人民參與司法制度的核心理念在於透過國民直接參與，實現民主監督並提升司法正當性。日本的「裁判員」與「檢察審查會」雙軌制度運作已久，為台灣的國民法官制度提供了寶貴的參考經驗。

研討會首場議題由平山真理教授與西村健辯護士主講，聚焦於「刑事司法人民參與的課題與制度設計——以日本檢察審查會為中心」。講者指出，日本採行「起訴便宜主義」，賦予檢察官高度起訴裁量權，而檢察審查會則擔任監督不起訴處分的重要角色，發揮民主監督功能。兩位講者詳細介紹了該制度的運作模式，並就台日兩國在不起訴法制上的差異展開深入討論，與會者反應熱烈。

「台日人民參與司法制度實務對話」研討會。法務部提供

第二場議題由福島由衣教授與中田友貴教授從心理學角度切入，探討裁判員制度的挑戰與應對策略。研究顯示，當裁判員面對繁雜證據時，可能因認知負荷過重而受到非本質因素影響，如被告態度或權威效應等。講者強調，透過完善的程序設計與清晰指引，可有效防範認知偏誤，確保裁判員在事實認定過程中的公正性。

在最後的綜合座談中，講者逐一回應與會者提問，並就台日兩國在法制架構及實務運作上的差異進行深入交流。現場討論氣氛熱絡，透過法學、心理學及實務經驗的多元對話，不僅為研討會增添豐富內涵，也為國民法官法施行三週年留下重要紀錄。

這次研討會彰顯台日雙方在司法領域的緊密合作，也為我國人民參與刑事司法制度的持續發展提供了寶貴啟示。法務部期許未來透過更多跨國交流與經驗分享，深化國人對司法的理解與信任，共同推動司法改革邁向新里程碑。

