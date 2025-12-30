國民法官首例！他吸「喪屍煙彈」撞死年輕警 一審判18年半 二審逆轉發回重來

施用喪屍菸彈撞死警察黃瑋震的黃國維。資料照。侯柏青攝



新北無照男黃國維吸食喪屍煙彈等毒品後開車上路，邊飆車邊闖紅燈猛撞警備車、白牌車，導致年輕警員黃瑋震殉職，周姓警員及彭姓司機受傷，一審國民法官重判18年6月。高院今天打臉新北地院，認定一審量刑「重複評價」，將全案撤銷發回更審，這也是《國民法官法》上路以來，首例由二審發回地院重新審理的案件。

法界人士說，之前曾出現過一件國民法官案件發回案例，是BMW車主洪伯軍前（2023）年清晨酒駕撞死王姓七旬翁，國民法官法庭判洪男6年3月，沒收肇事BMW，二審維持同樣刑度，但最高法院逆轉發回高院更審。但此案沒有量刑問題。

檢方查出，去年7/13凌晨1點多，有70次無照駕駛紀錄的26歲毒蟲黃國維連續施用k他命、安非他命及喪屍煙彈後，開賓士車在三重區一帶飆車、連續闖紅燈，結果在正義北路、龍門路口撞上三重分局厚德派出所的巡邏車，導致開車的周姓警員受傷，28歲的警員黃瑋震傷重殉職。這場車禍也波及後方的白牌車，彭姓司機受傷。

黃國維的行為造成黃瑋震和家人天人永隔，留下老父、年輕妻子和幼子，他一審認罪，新北地院國民法官依公共危險等多項罪名重判18年6月，全案上訴二審。

高院開庭時，黃國維委任律師主張判太重，強調認為他的行為只構成不能安全駕駛致死，其他的罪名保護法益和構成要件不同，主張《刑法》185條第1項的「方法」應限於無關交通活動的侵害行為，或駕駛人以「非常態」進行的交通行為才能構成，不是指所有的交通違規都構成。

其委任律師也說，一審用「無照駕駛」作為加重條款，已構成法律雙重評價，量刑不當；律師還強調，當時黃國維肇事後留在現場等警察來，主動說明毒駕，有助於檢警釐清案情，應該適用「自首」減刑。

高院今天宣判此案，合議庭採信律師主張，認為一審既然適用《國民法官法》審判，法官、檢察官和辯護人都必須進行詳盡爭點整理，審判長也必須根據檢辯的主張整理爭點，並於審判期日時向國民法官詳細進行法律解釋。

審判長張惠立指出，本案的事實認定和一審一樣，均認定黃國維無照、吸食二、三、四級毒品，且毒駕開車上路接朋友，導致一名警察死亡、一名警察及司機受傷。但一審根據《刑法》第185條第2項加重條款，又根據《刑法》第185條之3的第2項加重條款論罪，鑑於兩個條文都是加重條款，依法只能判一罪，但檢察官沒有釐清，反而論了兩個加重結果犯。

審判長表示，一行為犯數罪，已經構成重複評價，由於量刑過度被評價，因此撤銷發回新北地院更審，這是程序重大疏失，屬於程序違誤事項。

審判長宣布，本案發回地院更審，成為《國民法官法》上路以來，首例二審直接撤銷一審判決的首例，深受法界矚目。

