國民法庭也可審理貪污案 可惡戶政員收千萬洩個資幫詐財列首案

「台版地面師」案件震撼全台！檢調偵查時意外發現案外案，新北市新店女戶政事務所王子誼，涉嫌收取多家業者賄賂，犯罪時間長達11年，不法獲利高達1114萬，台北地檢署今（23日）偵結，依《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪、《個資法》、洩密、洗錢罪起訴王女，並將本案移請北院國民法官法庭審理。

《國民法官法》2026年起審理範圍擴大，納入最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，包括《貪汙治罪條例》等罪，也就是說民眾有機會獲選為國民法官，一同參與重大貪汙案的審判，而王子誼案將成為全國首件適用於國民法庭審理的貪汙案件。

回顧案情，前年一起「台版地面師」案震驚社會！新北市里長許政鎧和鄧長安聯手詐欺慣犯蔡尚岳，再聯合律師蔡鴻燊、書記官游立綸等人，鎖定轄區內獨居老人，將壞心思打到他們的遺產上，由集團成員、里長冒充見證人製造假遺囑、假結婚證明，盜領不動產及存款，3年獲利1億多元。檢方調查後起訴全案，蔡鴻燊等44名被告遭判刑25年到8個月不等。

檢調追查時，發現新店戶政事務所公務員王子誼疑似自2014年至2024年間，長期收受建商、土地開發、二胎業者賄賂，收錢後再用戶政資訊系統查詢特定不動產所有人繼承人的個資、戶籍等資料。

王女因涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行賄，自去年9月被羈押至今，將移送台北地院國民法官庭決定是否繼續收押，至於行賄的16名業者則由檢方另案偵辦中。



