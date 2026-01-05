國民法庭首例！他被狂砍「拒就醫」拖10多天身亡 兇手依「殺人未遂」判11年定讞

陳明順砍殺房東11刀，拖10多天身亡，國民法庭認定成立殺人未遂。示意圖。侯柏青攝



男子陳明順2024年出獄後到友人賈男家借住，卻拿菜刀朝其頭部猛砍11刀後落跑，詎料賈男沒死還自行養傷，不知情的警員獲報上門查看且規勸就醫，遭意識清醒的賈男拒絕，拖了10多天後不幸身亡；檢方雖起訴陳男殺人罪並進入國民參審，但僅認定成立「殺人未遂」。值得注意的是，台南地院刑九庭認為成立「既遂犯」，但加入國民法官審理後，合議庭最終認定殺人犯行已達「因果中斷」，依殺人未遂罪判陳男11年，寫下《國民法官法》首例。二審維持原判，案經最高法院駁回，全案定讞。

檢方查出，陳男2024年1月30日出獄，借住在賈男的台南住處，但他常被賈男辱罵而懷恨在心。他在同年2/1預謀犯案，隔（2/2）日凌晨2點多，他吸膠後拿菜刀跑到賈男房間往他的頭部後方猛砍11刀，導致賈男頭部外傷併慢性出血，他誤認賈男已經死掉，帶著兇刀騎機車逃逸。

住在賈男家一樓的租客同年2/11發現很久沒看到賈男，決定報警處理，不知情的警員當天曾前往賈男住處關心，詢問賈男要不要就醫，而賈男當時意識清楚，還告訴警員「不舒服已經服藥」，拒絕去看醫生。沒想到，另一名租客2/20上樓查看賈男狀況時，驚覺他已經過世，緊急報案。檢警2/23會同法醫解剖，查出賈男因頭部被人拿銳器砍殺，導致慢性出血引發低容積性休克死亡，推估死亡時間約在2/12到2/15之間。

不過，台南地檢署調查後，改依殺人未遂罪及《國民法官法》起訴，檢方還在起訴書特別敘明，警方曾上門詢問賈男是否要就醫，賈男當時意識清醒且拒絕就醫，足見他是基於自由意志放棄治療，因而認定陳男殺人行為與賈男死亡間的因果關係已中斷，因此僅認定成立殺人未遂。

值得注意的是，2023年1月1日上路的《國民法官法》，僅限故意犯罪而發生死亡結果之罪（多數案例為殺人既遂），才會進入國民法庭（2026年1月1日擴大實施後，已納入殺人未遂罪適用國民參審），因此，本案依殺人未遂罪進入國民法庭審理，寫下首例。

除此之外，全案究竟是殺人「既遂」還是「未遂」，在國民法官專庭也引發討論。

檢察官和辯護人一致主張構成殺人未遂罪。檢辯認為，陳男的砍殺犯行不足以致命，賈男是失血過多休克死亡，且他下手至少10天後才發生死亡結果，死亡主因應該是拒絕就醫；且賈男經解剖發現肝硬化導致凝血功能不佳的狀況，成為「死亡的貢獻因素」，加上警員的密錄器顯示，賈男可以切合問題回應警員，沒有神智不清，因此，陳男的殺人犯行和死亡之間，不存在相當因果關係（有因果關係中斷情形）。

不過，台南地院刑九庭出現不同想法，認為賈男可能神智不清，才會在警察查訪時拒絕就醫，這並非「另一個獨立的外力介入事件」，因此不足以中斷因果關係，因而認為陳男有可能成立殺人「既遂」。

全案加入6名國民法官參審後，見解迥然不同。

合議庭認為，法醫師曾當庭證稱「常人若未喝水只能存活3日」，因而認定，賈男被砍殺後曾離開房間進食、喝水維持生命，而且勘驗警員密錄器檔案後，發現警員當初探訪賈男時，他的神智相當清醒。此外，國民法庭3名職業法官、6名國民法官評議時，認同成立殺人既遂罪的票數未達2/3門檻，顯示多數意見接受檢辯觀點，最終認定本案「因果中斷」，陳男僅成立殺人未遂罪。

一審判決考量，陳男認罪，但他有多次暴力前科，且曾為了吸膠砍傷家人，認為有再犯風險，另斟酌陳男曾因酒駕入監及吸膠導致控制力下降等加減因素，判他11年有期徒刑、刑後監護5年。有意思的是，由於全案見解不同，一審判決書還特別標註檢辯意見、刑九庭意見及國民法庭見解。

陳男不服一審量刑，透過律師上訴，主張刑後監護5年時間太長，應改成刑前監護等理由，二審駁回上訴，他再上訴三審失敗，最終被判處11年定讞。此案也成為第一個行國民參審制的殺人未遂案件。

