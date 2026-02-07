「國民渣男」淪牛郎！30間公司拒錄用 背負逼死星二代女友陰影求生

記者林宜君／台北報導

日本男星前山剛久，在背負「逼死星二代女友」的陰影下，演藝事業全面停擺。（圖／翻攝自真叶IG）

從舞台劇男星到夜店牛郎，日本演藝圈最具爭議的人物之一前山剛久，在背負「逼死星二代女友」的陰影下，演藝事業全面停擺。遭超過30家公司拒絕錄用後，他坦言為了活下去，只能選擇踏入夜晚世界，再度引爆輿論譁然。日本男星前山剛久，曾與已故女星神田沙也加交往。神田沙也加出身演藝世家，父親是演員神田正輝，母親則是日本樂壇天后松田聖子。

然而，這段戀情卻以悲劇收場。2021年，神田沙也加在演出期間墜樓身亡，事後外界普遍認為，她長期承受前山剛久劈腿、言語羞辱等精神壓力，成為壓垮她的關鍵因素之一。事件曝光後，前山剛久形象重創，被日本輿論封為「國民渣男」。醜聞爆發後，前山剛久於2022年宣布暫退演藝圈，並在同年7月離開合作多年的經紀公司，正式與待了12年的演藝體系切割。2024年8月，前山剛久曾嘗試以舞台劇形式復出，卻接連傳出同劇女演員「因故辭演」，最終導致整部作品取消，再次被迫消失於螢光幕前。

事業全面停擺之下，前山剛久的現實生活也陷入困境。去年底，他被爆出轉行擔任男公關，引發外界震撼。（圖／翻攝自真叶IG）

事業全面停擺之下，前山剛久的現實生活也陷入困境。去年底，他被爆出轉行擔任男公關，引發外界震撼。對此，前山剛久近日親自在Instagram發聲，坦承自己並非一開始就選擇「下海」，而是走投無路的結果。他表示，自己曾嘗試應徵一般公司行號，面試超過30家公司，但因年齡、過去經歷與爭議背景，全數遭到拒絕。前山剛久在影片中直言：「就算我已經離開演藝圈，社會依然不願意接納我。」為了支付生活開銷，他曾到超市打工，也嘗試創業，卻始終不順利。直到身邊友人建議他踏入夜生活產業，他才下定決心轉行，並以花名「真叶」在六本木的男性酒吧「CENTURY Men's Lounge」擔任男公關。

該店背景同樣備受矚目，店家由被封為「牛郎帝王」羅蘭（圖）的子弟兵篁Eito經營。（圖／翻攝自【ROLAND】ローランド IG）

該店背景同樣備受矚目，店家由被封為「牛郎帝王」羅蘭的子弟兵篁Eito經營。前山剛久透露，篁Eito即使清楚他的黑歷史，仍願意給他機會，讓他以新人身分重新開始，目前仍在職中。談及未來規劃，前山剛久表示，希望能成立一間公司，專門協助那些因各種原因退出演藝圈、或在演藝工作上卡關的人，提供轉職與生活支援。他也強調，現階段最重要的目標，就是努力賺錢、累積資金，並持續在網路上公開自己的轉變歷程。最後，他語帶卑微地表示：「就算只有一個人願意支持我，我也會很開心。」只是，在神田沙也加離世的陰影仍未散去之際，這條重生之路，是否真能被社會接受，仍充滿爭議與質疑。

