國民營養師高敏敏推出第 20 本新書 分享運動族必懂的飲食觀念

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】當代社會對體態管理的重視日益提升，運動也逐漸成為多數人日常生活的一部分，無論是參與健身課程或執行跑步計畫都是常見選擇，而飲食則是這些訓練成果能否展現的重要關鍵。出色出版旗下「好食光」系列，本次攜手長期專注於運動與飲食科普、擁有百萬粉絲的營養師高敏敏，共同推出新作。高敏敏表示，許多人投入大量運動時間，若未搭配系統性的飲食規劃，可能會讓體態進展不如預期，進而產生誤解或挫折。為協助讀者更清楚掌握飲食重點，高敏敏彙整多年實務經驗，於 12 月 2 日推出第二十本新書《吃對了，運動瘦身才有感》，打造人人都能輕鬆應用的行動方案。

(圖／白袍聯盟 翁兆緯 攝)

本書針對不同生活型態與運動頻率，提出多元飲食調整方式，也針對素食者、外食族與高壓族群提供彈性營養菜單，協助讀者在日常生活中持續優化體態。書中收錄 45 道高實用性食譜，例如「菜單提案 10」中的蔥香雞腿排、蔬菜烘蛋搭配菠菜海帶芽湯，不僅低脂、富含鐵質，也提供均衡膳食纖維，讓人在忙碌之中也能吃得輕盈又豐盛。

要運動，也要好好吃， 才是健康營養的不「餓」法門！( 圖／白袍聯盟 、 出色出版 提供)

除了飲食原則，本書也解析許多人在菜單安排與營養分配上的常見盲點，針對外食選擇、備餐效率與日常營養配置提出建議，協助讀者建立更完整的飲食思維。高敏敏指出，這本書希望幫助大家在資訊繁雜的時代，建立清晰的判斷能力，不再盲從短期流行飲食法。她提到，部分看似容易執行的飲食法若未考量個人狀況，反而可能造成壓力與失衡，難以維持。

(圖／白袍聯盟 翁兆緯 攝)

向來以自律著稱的高敏敏，平日也維持規律運動與均衡飲食，她分享，現代人生活節奏快、壓力大，自己也曾因工作忙碌而「餓過飢」。後來透過提前準備小點心、採少量多餐模式，讓飲食更穩定，也鼓勵讀者建立與自己生活相符的飲食邏輯，讓「吃」回到自然與自在的本質，從中培養出理想的體態節奏。

