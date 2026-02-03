國民爸爸不手軟！黃仁勳狂創造富翁：沒CEO像我這樣 輝達25職位年薪曝

財經中心／王文承報導

輝達股價火箭式飆漲，不僅回饋投資人，也為不少資歷深厚的員工創造驚人財富。（圖／記者鄭孟晃攝影）

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2號離開台灣，他在台期間的一舉一動早已成為全球關注焦點。近年來，輝達股價火箭式飆漲，不僅回饋投資人，也為不少資歷深厚的員工創造驚人財富。外媒根據輝達向美國勞工部提交的H-1B工作簽證申請文件，整理出部分員工薪資數據。資料顯示，軟體工程師（Software Engineer）的基本年薪介於9.2萬至42.55萬美元（約新台幣290萬至1341萬元）之間，水準相當驚人。

根據《商業內幕》報導指出，根據薪資網站Levels.fyi彙整的資料，輝達員工總數相較其他科技巨頭並不算多，截至2025年初約為3.6萬人。然而，在AI熱潮推升股價的背景下，部分原本「看似平凡」的員工，早已因持股與長期獎酬，悄悄躋身富翁行列。

黃仁勳對員工薪酬制度採取高度親自介入的管理方式。他曾在《All-In》Podcast節目中直言：「直到今天，每一個薪酬週期結束時，我都會親自檢視所有人的薪資。」他也自豪表示：「在我的管理團隊裡，我創造的億萬富翁，比世界上任何一位CEO都多。」

不過，較早加入輝達的員工，顯然比近年新進人員更容易享受到股價暴漲帶來的紅利，這樣的報酬落差，也成為員工之間私下甚至公開討論的話題之一。由於輝達並未對外公布完整的員工薪資結構，H-1B工作簽證申請文件，成為少數能一窺其薪資輪廓的公開來源。

這些數據皆來自企業向美國勞工部提交的H-1B簽證申請資料。黃仁勳也多次強調，即使政策環境變動，輝達仍會持續為員工申請工作簽證，並負擔所有相關費用。值得注意的是，這些數字僅反映「基本薪資」，尚未包含股票、獎金等通常占總薪酬相當比例的項目。

在2025會計年度，輝達共獲准約1900件H-1B簽證申請，申請最頻繁的25個職位中，涵蓋軟體工程師、研究科學家與產品經理等核心角色。

數據顯示，軟體工程師（Software Engineer）的基本年薪約為9.2萬至42.55萬美元；研究科學家（Research Scientist）約為10.4萬至43.125萬美元；產品經理（Product Manager）則介於13.1萬至37.95萬美元。

以下為輝達關鍵職位基本年薪一覽（年薪，美元／新台幣）：

工程師類職位：

ASIC工程師為163925至368000美元（約524萬至1178萬元）

CAD工程師為136000至310500美元（約435萬至994萬元）

DevOps工程師為140000至270250美元（約448萬至865萬元）

電子硬體工程師為92000至368000美元（約294萬至1178萬元）

工程經理為203879至391000美元（約652萬至1251萬元）

光罩設計工程師為110187至230000美元（約353萬至736萬元）

機械工程師為102336至247250美元（約327萬至792萬元）

混合訊號設計工程師為151091至310500美元（約483萬至994萬元）

實體設計工程師為96000至310500美元（約307萬至994萬元）

資深ASIC工程師為128000至310500美元（約410萬至994萬元）

資深系統軟體工程師為117499至356500美元（約376萬至1141萬元）

軟體工程師為92000至425500美元（約294萬至1362萬元）

軟體測試（QA）工程師為133432至322000美元（約427萬至1030萬元）

系統設計工程師為124197至253000美元（約397萬至810萬元）

系統軟體經理為208125至425500美元（約666萬至1362萬元）

測試工程師為124197至287500美元（約397萬至920萬元）

驗證工程師為119184至368000美元（約381萬至1178萬元）

架構師類職位：

架構師為104000至425500美元（約333萬至1362萬元）

架構部門經理為207093至425500美元（約663萬至1362萬元）

資深架構師為150821至356500美元（約483萬至1141萬元）

解決方案架構師為108722至356500美元（約348萬至1141萬元）

研究與管理職位：

研究科學家為104000至431250美元（約333萬至1380萬元）

專案經理為75462至368000美元（約242萬至1178萬元）

