國民爸爸來了！黃仁勳現身松機「發紅包」 親曝第一站行程：要找他

財經中心／王文承報導

國民爸爸回台過年了！AI教父、輝達執行長黃仁勳今（29）日中午抵達台北松山機場，還沒走出大門前，就已展現十足親和力，不僅發送紅包給機場地勤人員，甚至手提兩大袋「三明治」與「養樂多」，分送給在場的記者與粉絲。當記者爭先恐後提問時，黃仁勳仍先照顧等待已久的粉絲，一個個簽名，並向記者透露，他第一站要去「剪頭髮」。此次黃仁勳來台，將參加輝達台灣尾牙，並預計與台灣供應夥伴會面，再度舉辦「兆元宴」。

從袋中拿出「三明治」與「養樂多」，分送給現場的記者與粉絲享用，還親切問候：「誰巴豆夭（肚子餓）？」（圖／三立新聞）

黃仁勳今日自深圳啟程來台，抵達松山機場後，第一件事就是向地勤人員發送紅包致意。當他步出入境大廳時，手上提著兩大袋紙袋，依舊展現一貫親和作風，從袋中拿出「三明治」與「養樂多」，分送給現場的記者與粉絲享用，還親切問候：「誰巴豆夭（肚子餓）？」當記者準備進行訪問時，黃仁勳再度「寵粉」，耐心替粉絲一一簽名還不忘叮嚀：「不可以拿去賣。」，並向媒體透露，自己抵台後的第一站行程，就是要去找心心念念的設計師Ray剪頭髮。

黃仁勳再度「寵粉」，耐心替粉絲一一簽名還不忘叮嚀：「不可以拿去賣。」（圖／三立新聞）

黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」。過往每回餐敘的出席名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，也被外界視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。

