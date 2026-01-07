國民爸爸旋風來台時間曝！黃仁勳驚喜預告行程：或見蔣萬安

財經中心／王文承報導

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日於CES正式開展後舉行全球記者會，並在會後接受台灣媒體採訪時證實，將於本月底輝達台灣員工舉辦尾牙前再度來台。他也透露，可能會出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式，並將與台灣供應鏈的重要夥伴共進晚宴，再現備受矚目的「兆元宴」。

全台高度關注的輝達台灣總部落腳北士科，預計將於1月召開都市計畫審議會，在完成基地整合後，最快可於農曆年前完成簽約。黃仁勳今日表示，自己將很快再度訪台，除了參加30日舉行的輝達台灣員工尾牙外，隔天也將邀請台灣供應鏈夥伴齊聚一堂，包括台積電、鴻海、廣達、緯創等企業，再度舉辦眾人熟悉的「兆元宴」。

值得一提的是，黃仁勳也證實，若有收到台北市長蔣萬安邀請，出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式，應該會出席。

