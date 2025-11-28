國民爸爸說再見了！黃仁勳開心分享按摩體驗 親曝「這時間」旋風來台

財經中心／王文承報導

國民爸爸、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（27）日無預警以私人飛機旋風訪台。今日上午，黃仁勳先前往大安區延吉街的豆漿店享用早餐，隨後到內湖科學園區的輝達台灣分公司探班，並在上車前與員工合影留念。中午，他再前往內湖的愛店之一「牛耳精緻麵館」用餐。用餐結束後，黃仁勳抵達松山機場，開心向記者分享，自己好幾年沒有按摩，這次特別去按摩放鬆。

黃仁勳中午享用完牛肉麵後，抵達松山機場受訪時表示，台灣的食物非常棒，真的很美味。他透露，計畫明年一月再次來台慶祝，對此行程非常期待。不過，他認為家人可能不會同行，因為這趟旅程相當辛苦，加上他未去很多地方，也未提前告知家人，因此很可能會自己旅行。

黃仁勳也分享了個人休閒經驗，他提到好幾年沒有按摩，這次特別去按摩放鬆，並向在場記者建議，按摩也是不錯的放鬆方式。

記者從包包拿出棒球要求簽名，黃仁勳再次展現對台灣記者的親和力，耐心地一個一個簽完後才轉身離開。（圖／三立新聞）

最後，在即將離開時，一名記者化身小迷妹，從包包拿出棒球要求簽名。黃仁勳再次展現對台灣記者的親和力，耐心地簽完後才轉身離開。

