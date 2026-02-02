「國民爸爸」黃仁勳還沒離台 下週又要來？輝達、北市府10至15日簽約引關注

「國民爸爸」黃仁勳前腳還沒離台，下週該不會又要來？黃仁勳1日表達他很有意願親自與北市府簽約後，台北市長蔣萬安今早受訪時透露，預計2月10日至15日之間與輝達簽約，不過下禮拜還會不會再看到黃仁勳，連蔣萬安自己都沒有把握。

輝達北市科總部用地案在一波三折下終於解決，只差走完剩下的程序、與北市府簽約，北市府不僅再三表示將趕在農曆年前簽約，更積極運作、希望讓黃仁勳本人大駕光臨簽約儀式。

不過，黃仁勳這次來台行程十分緊湊，面對是否與北市府會面，黃仁勳的態度從一下飛機時的打哈哈閃躲，到後來他說他以為簽約已經完成了，然而1日他又改口說他很有意願親自與北市府簽約。

而在簽約進度方面，蔣萬安表示，北市府這週就會召開估價審議，審議會確定後就可以完成議價訂約，估計在2月10日至15日之間簽約，至於黃仁勳是否會親自現身要看黃仁勳的時間而定，北市府與輝達之間一直保持溝通。

黃仁勳這次返美後，就會前往台灣時間2日晚間在休士頓舉辦的3DExperience論壇並發表演說，輝達內部也有許多事情、會議需要處理，黃仁勳下週有沒有時間專程飛一趟台北、親自出席蔣萬安經心安排的簽約儀式，還很難講。



