「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別

南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。

追悼會由演員鄭寶石擔任司儀，他開場時多次哽咽，難以抑制情緒。金永哲與河智苑則代表後輩致悼詞。當李順載的靈柩由他生前任教的加耶大學戲劇藝術系學生扶靈入場時，靈堂立刻傳出壓抑的哭泣聲，學生們邊扶邊落淚，象徵他對後輩教育的深遠影響。

靈堂周圍站滿演員金永哲、金娜雲、朴尚元、李元鍾、柳東根、鄭日宇、鄭俊浩、張聖圭等人，許多後輩演員在看到靈柩推入會場的一刻，情緒瞬間潰堤，氣氛哀傷。靈前亦擺放政府追頒的「金冠文化勳章」，象徵他在演藝界留下的無可取代貢獻。

河智苑在致詞時一度無法開口，含淚表示：「至今仍不敢相信尊敬的李順載老師離開了。」她哽咽回憶，李順載即使在演戲數十年的資深位置，仍保持誠懇與謙遜，是她永遠的榜樣，「我會把老師的教誨放在心裡，在作品與生活中實踐下去。」

金永哲也在追悼詞中悲痛喊話：「如果能抹去某一天，我想抹去老師離開的那一天。」他稱李順載一生保持品格與禮節、支持後輩，是後輩們永遠的精神燈塔，「真的非常想念老師，也永遠無法忘記。」

發引儀式結束後，扶靈隊與後輩演員們在靈車駛離時深深鞠躬送行，目送靈車前往安息地——仁川的「伊甸樂園」。多位演員，包括金娜雲、鄭俊浩與河智苑，都難抑悲傷，淚崩道別這位跨越影視、綜藝、舞台劇，被視為韓國娛樂界精神象徵的國民級演員。李順載出道於1956年，從電視劇、舞台劇到綜藝節目皆活動不輟，後期更以《無理的英愛氏》《搞笑一家人》《花樣爺爺》等作品深植人心。他於25日病逝，享耆壽91歲，留下跨越近70年的璀璨演藝遺產。

