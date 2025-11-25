「國民爺爺」李順載逝世！享耆壽91歲 曾來台拍攝《花漾爺爺》

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

南韓「國民爺爺」李順載活躍韓國演藝圈長達半世紀，今(25)日凌晨傳出離世，享耆壽91歲，經紀公司也證實。

李順載是韓劇的熟面孔，自1960年出道後，持續活耀在電視、電影、舞台劇等領域，演技精湛，更在韓國得獎無數，許多經典韓劇都能見到他的身影，過去還曾因參與旅遊實境節目《花漾爺爺》來台旅遊過，可愛幽默的形象深植人心。

不過，他近年身體狀況不佳，自去年10月因健康因素退出舞台劇《等待高多》的演出後，幾乎沒有公開活動；同月23日與他多次合作的資深演員鄭東煥也在出席頒獎典禮時，提到李順載近期身體不太好，如今傳出逝世消息，震驚韓國影壇，也將永遠懷念這個被視為南韓演藝圈的精神象徵。

